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24.08.2024, 20:00

В Туркменистане дети с помощью попрошайничества собираются в школу

Новости Мира 0 424

В Туркменистане дети с помощью попрошайничества собираются в школу. В преддверии нового учебного года в Байрамлинском этрапе в эти дни всё чаще можно встретить детей, которые таким образом пытаются заработать на школьные принадлежности и одежду, сообщает Информбюро со ссылкой Радио Азатлык

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Они просят отдать им старую одежду, использованные ручки и тетради и другие учебные принадлежности, - рассказал один из жителей этрапа.

В городе Байрамали с детьми, который ходят по квартирам в многоэтажных домах, иногда можно увидеть и сопровождающих их взрослых.

Они стучатся в каждую дверь и просят жителей отдать любые ненужные учебные принадлежности для их детей или внуков, - говорит другой житель города.

Одна из местных жительниц, которая пытается подготовить своих внуков к предстоящему учебному году, в беседе с журналистом рассказала, что уровень жизни её семьи резко ухудшился за последние годы, и они стали зависимы от благотворительности людей.

По словам пожилой женщины, которая получает мизерную пенсию, зарплата её мужа полностью уходит на еду, и чтобы подготовить внуков к школе, им приходится полагаться на благотворительность. Но, говорит она, люди не оставляют их без помощи.

Одна семья недавно дала немного порванную обувь для моего внука, которую мужу удалось залатать, у нас нет возможности купить новую обувь. Ещё одна семья подарила брюки, их тоже нужно немного подшить. А теперь если кто-нибудь подарит нам тетрадь и ручку, для нас было бы большой помощью, и внуки смогли бы пойти в школу, - говорит пенсионерка из Байрамали.

Ещё одна жительница Байрамалинского этрапа, торгующая на одном из местных рынков, рассказала, что в последнее время заметно увеличилось количество детей и взрослых, занимающихся попрошайничеством, которые таким образом пытаются заработать на школьные принадлежности.

Детям, которые подходят с просьбой помочь им с учебными принадлежностями, я пытаюсь хотя бы дать одну ручку. Бывают дни, когда я раздаю 120 ручек. С каждым днём я раздаю всё больше ручек и карандашей. Это только те, кто подходят к моему прилавку, а сколько их подходит к другим торговцам, - говорит женщина.

Семьи, которые не отказывают обращающимся к ним за помощью соотечественникам и с готовностью отдают старую одежду и другие вещи, отмечают, что у них у самих материальное положение не очень хорошее. Поэтому некоторые предпочитают продавать бывшие в употреблении вещи вместо того, чтобы раздавать бесплатно.

Между тем в Ашхабаде 19-22 августа прошла первая в Туркменистане международная универсальная выставка-ярмарка "Kids Expo: всё для детей". Мероприятие организовала Торгово-промышленная палата Туркменистана и частная компания "Туркмен Экспо", в выставке приняли участие местные и иностранные предприятия, занимающиеся деятельностью в сфере детских товаров и услуг, а также представители ЮНИСЕФ.

В послании участникам выставки президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов заявил, что "по всей стране ... создаётся благоприятная социальная среда, позволяющая получать фундаментальные знания, расширять кругозор и формировать у счастливых детей лучшие нравственные черты".

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