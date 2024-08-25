Президент Ботсваны рассмешил подчиненных

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Ролик с лидером Ботсваны сразу подхватили мировые медиа. К примеру, только в TikTok издания Sky News он набрал более 9 млн просмотров меньше чем за день. Вид массивного ископаемого настолько восхитил главу государства, что он широко раскрыл глаза и выдавил из себя удивленное: "Что?!" и несколько секунд молча смотрел на камень.

О нахождении одного из крупнейших алмазов по весу 22 августа сообщила горнодобывающая компания Lucara Diamond. По данным компании, добыть его удалось с помощью специальной рентгеновской технологии, которая позволяет обнаруживать и извлекать в целом виде большие алмазы.