Пассажирский автобус попал в ДТП в России, пострадали 12 человек

Двенадцать человек, в том числе шестеро несовершеннолетних в возрасте от 1 года до 16 лет, пострадали в результате ДТП с пассажирским автобусом в Новосибирской области России, передает Tengrinews.kz.
По информации минздрава региона, всем оказывается высококвалифицированная медицинская помощь.
Госпитализированы восемь человек: четверо пострадавших, включая одного ребенка, находятся в тяжелом состоянии, четыре человека – в состоянии средней степени тяжести. Еще четыре человека будут лечиться амбулаторно, - говорится в пресс-релизе.
В госавтоинспекции Новосибирской области сообщили, что водитель 1971 года рождения управлял рейсовым автобусом ПАЗ. Он съехал с моста в огромный кювет.
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