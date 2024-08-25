Чем отличается китайская Elantra? Подводные камни и скрытая опасность

Нужно обладать глазомером плиточника третьего разряда, чтобы найти визуальные отличия между глобальной версией Hyundai Elantra и китайской. Дорогие любители мериться сантиметрами, усаживайтесь поудобнее, в этом досье будет много интересного, скрытого от глаз. И, да, китайская Elantra действительно на целый сантиметр длиннее своей глобальной подружки. Версия Hyundai Elantra из Поднебесной стала привлекать внимание казахстанцев из-за своей "демократической" стоимости. Любит наш человек получать много машин за мало денег – ничего с этим не поделать. Единственная аналогия, которая приходит в голову, – говяжий фарш, тот, который продают вдвое дешевле килограмма чистого мяса. Готовить из него котлеты почему-то мне совсем не хочется, передает Tengri Auto .

Фото: MadoEX

Мультимедиа и распознавание знаков

Китайская Hyundai Elantra прекрасно справляется с анализом дорожной обстановки в реальном времени. К сожалению, делает это она на свой китайский лад, поэтому пока придется учить соседские иероглифы. К сожалению, прошивка с русификацией, которая с легкостью садится на американскую и корейскую версии Elantra, совершенно непригодна для китаянки. По некоторым данным, сейчас патч русификации пишут ребята из "ДрайвМодс". Это очень долгая и скрупулезная работа, поэтому придется немного подождать. В скором времени машину научат общаться с водителем понятными буквами.

Нервный помощник

Китайская "помогайка" работает в автомобиле тоже достаточно странно. В сети описано множество случаев, когда автомобиль вел себя неадекватно. До прошивки, которая оптимизирует систему, настоятельно рекомендуем Driver Assistance отключить. В противном случае, вы рискуете попасть в ситуацию, которую описал один из владельцев китайского чуда в России:

Еду по трассе в правой полосе, слева разметка, чистая дорога, справа отбойник в снегу! В какой-то момент с работающим удержанием полосы и подруливанием машина резко дает руля в снег с отбойником. Руки были на руле, скорость 95 километров в час, вырулил. Маневр, конечно, так себе.

Автовладельцу из Казахстана повезло гораздо меньше (результат на фото). Автоматическая функция удержания полосы, к сожалению, полосу не удержала. Водитель чудом отделался лишь касательным столкновением с отбойником. Принудительно отключается эта опция на руле. Необходимо нажать кнопку с изображением "руля" и подержать ее около 2-3 секунд.

Также многие уже "оценили", как себя ведет система предупреждений аварий (тот же Driver Assistance). Определив, что до впереди идущей машины остается меньше метра, Elantra резко бьет в тормоза, и водитель клюет носом в руль. Забавно, что такое нервное поведение у машины было отмечено на минимальной скорости движения в пробке. Справедливости ради стоит подчеркнуть, что интенсивность системы можно настраивать. К сожалению, заметок о том, что после ручной настройки все начинает работать "как надо", мы не нашли.

Вялая динамика, но очень приятный расход

Китайская версия Hyundai Elantra оснащается вариатором 7DCT. Именно этот узел является "отпугивающим фактором". Чистый фарс! Пора признать, что обыватель не хочет вникать в устройство узла просто потому, что кто-то когда-то сказал, что машины с вариатором – зло. Второй "мыльный пузырь" раздули из-за того, что аналогичного агрегата нет на европейской версии. Да, но почему-то все умалчивают, что этот же вариатор уже 4 года исправно бегает в двухлитровых американских версиях Hyundai Elantra. Не знали?

В случае с китайцем вариатор будет напрягаться еще меньше, так как обслуживать ему придется версию с полуторалитровым двигателем (115 лошадиных сил) - это круто, если вы любите экономить!

Есть у китаянок и другие моторы: "сумасшедший" 1,4 литра турбо, выдающий в паре с роботом головокружительную мощность кофемолки в 140 лошадиных сил, и топовая версия 1,4Т, работающая в паре с механикой. Нашему потребителю пока доступна лишь китайская версия с мотором 1,5 литра и вариатором. Она очень брезгливо относится к бензину, аккуратно попивая его через соломинку. В смешанном режиме многие пользователи показывают расход от 6 до 7 литров (есть исключения с цифрами в 12 литров). Говорить о том, что машина совершенно не драйверская, не приходится. Плавный разгон и спуски с гор станут вашими лучшими друзьями.

Основной мотор китайской красавицы

Мы уже выяснили, что для отечественного рынка пока доступен лишь один полуторалитровый двигатель. Придется развеивать мифы. Двигатель не китайский! Под капотом у вас будет установлена южнокорейская разработка Gamma Smartstream G4FL 1.5 MPI 16v. Ничего дикого, страшного или неизведанного в нем нет. Это обычный одноразовый двигатель, построенный на базе алюминиевого блока с открытой рубашкой охлаждения. По версии завода, капитальный ремонт не предусмотрен из-за того, что в гнезда цилиндров вмонтированы сухие стальные гильзы. Напугались? Да, мы тоже, но позже мотористы нам сказали, что уже давно умеют их капиталить.

Мотор ранее встречался в Hyundai Creta, Kia Seltos, Kia Cerato, Kia Carens и других машинах для китайского и индийских рынков. Удивим еще больше – мотор старый. Впервые его начали устанавливать аж в 2018 году. Двигатель любит пить АИ-95 и охлаждаться синтетикой 5W-30, которой ему нужно всего 3,7 литра (в китайском мануале рекомендовано 0w20). А еще на этом моторе ставится электронно-управляемый термостат. Корейские инженеры уверены, что это "сокращает тепловые потери в процессе функционирования двигателя" – вопросов нет, но исправный механический термостат делает ровным счетом то же самое. Набор болезней у мотора "классический": масложор, преждевременное растяжение цепи ГРМ (поршни с клапанами встречаются) и наличие запчастей (к сожалению, пока почти все под заказ).

Заводская китайская резина

Тут нужно просто быть готовым, что часть денег, которую вы сэкономите, купив китаянку, вы сразу потратите на то, чтобы вашу малышку немедленно переобуть (если хотите сохранить диски, а также жизнь себе и близким). Мы даже не стали вникать, какой марки устанавливают шины на данный автомобиль, но по многочисленным отзывам наших, казахстанских пользователей, знаем, что заводские китайские шины на Elantra выдерживают от одного до трех сильных ударов. Далее шина просто рвется на скорости. И хорошо, если эта скорость будет небольшой.

Китайская пытка сиденьем

Если вы хотели знать все об отличиях глобальной от китайской версии Elantra, то мы расскажем даже об этом. Есть в китаянках удивительные отверстия под водительским и пассажирским сиденьями. Для чего они там сделаны, известно одному лишь производителю. В эти отверстия попадает все, что только оказывается на ковролине: от камушков, которые вы будете заносить в салон ножками, до брелоков и прочей мелочи. Все эти "аксессуары" оказываются в заточении между полом и кузовом автомобиля. Газ - весь мусор летит в сторону кармы, тормоз - хлам с грохотом возвращается назад. Достать этот мусор без снятия сидения не представляется возможным. Теперь представьте, что эта какофония будет вас сопровождать всю дорогу - настоящая китайская пытка. Музыку громче и в путь!

Это есть у всех

Приобретая Hyundai Elantra китайской сборки, нужно быть готовым к некоторым особенностям данного автомобиля. Вам ТОЧНО сразу нужно будет делать антикоррозийную обработку. Рыжики на автомобиле появляются в самых непредсказуемых местах. Самая жуть творится под капотом. Арки и проемы тоже цветут с завидным постоянством. Перед покупкой осматривайте все под резиновыми уплотнителями, находку можно обнаружить даже на новой машине. В салоне возите лак, чтобы сразу подмазывать сколы. Брызговики и защита картера – их у китаянки нет, поэтому также добавляйте к статьям расходов.

Еще одной особенностью является расширительный бачок, а точнее, его содержимое. Китайцы по какой-то причине не доливают. После покупки первым делом нужно отправляться на доливку, а лучше полную замену антифриза с контролем. Многие владельцы жалуются на масляный налет на лобовом стекле и падающий уровень - держите руку на пульсе, это не лучшие сигналы.

Протяжка ходовой части также является необходимостью на этой машине сразу после покупки. Вопрос копеечный, но совершенно точно добавит спокойствия и тишины (которой она напрочь лишена) китайской Elantra.

Последний нюанс, который приходит в голову - это программное обеспечение данного автомобиля. В необкатанной китайской подружке достаточно много периодически возникающих "неисправностей". Например, может загораться индикатор открытого капота (хотя на самом деле он закрыт). Также может не загораться приборка или не включаться магнитола. Эти странности в целом на вождение никак не влияют, но психику портят. К большому счастью, вопросы решаются "классическим" скидыванием клемм аккумулятора.