Индийский аппарат нашел на Луне следы океана из расплавленной магмы

Индийский аппарат Pragyan подтверждает известную теорию об образовании нашего спутника. Он нашел на Луне следы океана из расплавленной магмы, сообщает Zakon.kz .

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По информации журнала Nature, индийский луноход Pragyan, запущенный прошлым летом в рамках миссии Chandrayaan-3, нашел доказательства теории, что когда-то поверхность Луны была покрыта океаном жидкой магмы.

Группа геологов и планетологов из Лаборатории физических исследований Индии и других научных институтов страны изучила образцы, собранные аппаратом на Южном полюсе спутника, и пришла к выводу, что наша соседка действительно практически полностью расплавилась сразу после своего формирования.

В работе заключен анализ данных о радиации, полученных с рентгеновского спектрометра лунохода.

Как оказалось, все образцы в основном состоят из ферроанортозита – минерала, который обычно встречается в магматических и метаморфических горных породах.

Данные других датчиков показали, что лунный грунт на экваторе и в зоне средних широт состоит примерно из такого же материала.