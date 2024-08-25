В МИД России прокомментировали арест Дурова во Франции

Представители бизнесмена Павла Дурова не обращались в посольство России во Франции в связи с его задержанием, сообщили РИА Новости в МИД. Дипломаты начали разбираться в случившемся задолго до обращения вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова, уточнили в ведомстве, передает Sputnik Казахстан .

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"В связи с информацией о задержании Дурова российское посольство во Франции сразу же предприняло необходимые в таких случаях шаги по прояснению ситуации вокруг российского гражданина, несмотря на отсутствие обращения со стороны представителей бизнесмена", - отметили в ведомстве.

И добавили, что "начали эту работу задолго до обращения Даванкова".

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") ранее направил обращение главе МИД Сергею Лаврову с призывом добиваться освобождения Дурова.

Как отметила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД Мария Захарова, посольство во Франции включилось в работу сразу же, как только появилась информация о задержании россиянина.

Напоминать нашим дипломатам об их функциональных обязанностях нет необходимости, - подчеркнула дипломат.

Отмечается также, что Захарова также привела список НПО, которые в 2018 году требовали от российских властей "прекратить создавать препоны" в работе Telegram, и задалась вопросом, будут ли они выступать в защиту Дурова. При этом она напомнила, что основатель мессенджера, несмотря на претензии к Telegram, все это время оставался на свободе.

Основателя Вконтакте и мессенджера Telegram Павла Дурова заметили в Астане

Накануне в субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана.

По информации прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. По информации СМИ, правоохранительные органы Франции считают Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны.