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25.08.2024, 13:32

Внимание метеозависимым: в начале недели Землю снова накроют магнитные бури

Новости Мира 0 348

Вспышки на Солнце спровоцируют магнитные бури в понедельник, вторник и среду. К такому мнению пришли ученые института космических исследований РАН, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на Oxu.Az.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Несмотря на то, что ситуация стабилизировалась на Солнце, изменений в негативную сторону не избежат.

«Ситуация на Солнце снова быстро меняется. То есть меняется буквально сейчас. Ну и поскольку прошлая неделя была слабо активной, то нетрудно догадаться, что все эти изменения сейчас в негативную сторону», —  отметил главный научный сотрудник института Сергей Богачев.

Крупные активные области проявили себя с обратной стороны Солнца. Опасный участок расположился прямо напротив Земли, но для мощных взрывов пока не набрал достаточно энергии, но активность здесь усилится в ближайшее время.

Еще два крупных центра сейчас на подходе. Энергия в них тоже постепенно нарастает. Это не исключает, что в выходные и в начале следующей энергии здесь произойдут довольно сильные вспышки. В понедельник, вторник и среду ожидаются магнитные бури. Во второй половине недели, вероятно, произойдет спад энергии и опасные области к четвергу отойдут в сторону. При этом ученые все равно не исключают неожиданных событий.

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