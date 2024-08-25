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25.08.2024, 15:41

Как избежать образования тромбов в самолете, рассказали врачи

Новости Мира 0 577

Что делать для профилактики тромбоза, если приходится часто летать на самолетах или предстоит долгий перелет, рассказала российский врач-гематолог Зарина Шамсиева, сообщает Zakon.kz.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

В беседе с aif.ru доктор отметила, что пассажирам в самолете долгое время приходится находиться в сидячем положении.

Неудобное положение ног и гипербарическое кислородное голодание (давление в салоне падает до 75,8 кПа) усиливают активность факторов свертывания крови. Стандартное расстояние между креслами составляет 71 см, то есть места достаточно мало, - подчеркнула она.

По словам специалиста, в группе риска получить тромбоз находятся и офисные работники, а также люди, работающие удаленно, фанаты видеоигр, профессиональные водители. Все они так или иначе сталкиваются с гиподинамией. При этом каждый год риски развития тромбоза для них повышаются в среднем на 24%.

Риски развития этого заболевания у тех, у кого был в прошлом тромбоз сосудов, а также у курильщиков. Повышенные риски и у тех, кто менее месяца назад перед полетом перенес хирургическое вмешательство. Также внимательным надо быть тем, кто имеет лишний вес, переживает менопаузу и принимает оральные контрацептивы, - отметила доктор.

Чтобы избежать неприятных последствий во время перелета, а также профилактировать тромбы, она рекомендовала пассажирам:

  • чаще пить воду в самолете и есть легкую пищу – овощи, фрукты;
  • разминаться, сидя в кресле – сгибать и разгибать стопы;
  • отказаться от употребления алкоголя и снотворных до и во время перелета;
  • во время полета не стоит класть ногу на ногу;
  • в полет нужно надевать удобную, не стесняющую движения одежду без пояса;
  • лучше всего выбрать место у аварийного выхода, где расстояние между сиденьями 90 см и больше;
  • периодически вставать и ходить по салону.
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