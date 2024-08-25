В ВКО на сутки арестовали назойливого продавца-россиянина

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Россиянин, имеющий постоянное местожительство в райцентре, в феврале нынешнего года появился в акимате Алтая. Мужчина средних лет был нагружен объемистыми полосатыми сумками. Войдя в здание региональной администрации, он стал ходить с этажа на этаж, предлагая чиновникам и посетителям акимата купить у него косметику. Назойливого продавца сначала вежливо попросили покинуть присутственное место, но просьбам россиянин не внял, продолжая курсировать по зданию и приставать к людям.

Измученные бумажной работой госслужащие попросили его удалиться уже более настойчиво. Каково же было их раздражение, когда выяснилось, что тороватый гость все так же перемещается по акимату, бестактно дергая ручки дверей начальственных кабинетов и настырно суя занятым людям под нос свои товары.

Осознав, что уговоры бессильны, служащие вызвали наряд полиции. Слуги закона взяли самозваного предпринимателя под белы руки и сопроводили на выход, попутно составив протокол об административном правонарушении.

Два дня спустя после досадного происшествия нарушитель спокойствия предстал перед судом, обвиненный по статье 449 КоАП РК в назойливом приставании в общественных местах в целях покупки, продажи, обмена или приобретения вещей, совершенном лицом, не являющимся субъектом предпринимательства. Судья, выслушав обстоятельства дела, постановил подвергнуть надоедливого субъекта аресту на одни сутки.