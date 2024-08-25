Японские врачи нашли неожиданную пользу собак для здоровья

Врачи из Японии в ходе длительного исследования пришли к выводу, что уход за собаками сокращает риск развития деменции у пожилых людей, передает Liter.kz .

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Как известно, деменция или слабоумие – тяжелое заболевание, чаще всего возникающее в пожилом возрасте. Люди, страдающие от этой болезни, постепенно утрачивают память, становясь по поведению наравне с детьми, чем приносят много хлопот своим родным.

Группа врачей из Японии в ходе исследования выяснила, что у владельцев собак в возрасте старше 65 лет на 40% реже развивается деменция.

Физическая активность, ежедневный уход за собакой и социальное взаимодействие с другими владельцами псов – то, что может предотвратить слабоумие у пожилых людей.

В особенности выгодно это для одиноких людей, потому что активность сохраняется хоть какая-то, да и общение с собакой делает чувство одиночества не таким явным.