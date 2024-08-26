В Telegram отреагировали на задержание Павла Дурова в Париже

В Telegram отреагировали на задержание основателя компании Павла Дурова в Париже в официальном канале команды мессенджера, передает Tengrinews.kz .

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В компании заявили, что Telegram соблюдает законы ЕС, включая закон о цифровых услугах, и отметили, что модерация в мессенджере "соответствует отраслевым стандартам и постоянно совершенствуется".

"Гендиректору Telegram Павлу Дурову нечего скрывать, и он часто путешествует по Европе. Абсурдно утверждать, что платформа или ее владелец несут ответственность за злоупотребление этой платформой", - заявили в компании.

В Telegram отметили, что платформой пользуется почти миллиард пользователей по всему миру как "средством коммуникации и источником важной информации".

В компании также заявили, что ожидают скорейшего разрешения ситуации.

Напомним, основатель соцсети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров задержан французскими спецслужбами в аэропорту Парижа.

Дурова подозревают в том, что он, являясь создателем мессенджера, способствует незаконному обороту наркотиков и другим тяжким преступлениям.

Согласно сообщениям французских СМИ, Дурова поместили под стражу. Ему грозит до 20 лет тюрьмы, в ближайшее время он предстанет перед судом.