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26.08.2024, 07:32

Жители Земли смогут наблюдать парад планет

Новости Мира 0 276

Утром в среду, 28 августа, Меркурий, Марс, Юпитер, Уран, Нептун, Сатурн и убывающая Луна выстроятся по одну сторону от Солнца. Условный парад планет займет на небе сектор в границах около 160 градусов, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на ТАСС.

Фото: pexels
Фото: pexels

Как сообщили в пресс-службе Московского планетария, в августе Марс, Юпитер, Уран, Нептун и Сатурн наблюдаются с полночи до рассвета. В конце месяца на утреннем небе после 06:00 по времени Астаны начинает появляться Меркурий, а 28 августа к ним присоединится серп убывающей Луны, которая будет находиться недалеко от Марса. Все они расположатся восточнее (справа) от восходящего Солнца.

«В среду, 28 августа на утреннем небе выстроятся <…> Меркурий, Марс, Юпитер, Уран, Нептун, Сатурн и Луна. [Шесть планет и спутник Земли] будут находиться по одну сторону от Солнца в секторе около 160 градусов», – сообщили в планетарии.

При ясной погоде часть участников парада можно будет увидеть невооруженным глазом, а остальные – в мощный бинокль или телескоп. В планетарии августовский парад назвали условным, так как планеты будут располагаться в слишком большом секторе.

«В астрономии нет четкого критерия «близости» планет, поэтому термин «парад планет» носит качественный характер», – также уточнили в организации, напомнив о том, что это понятие не относится к научным и используется для популяризации астрономии.

Парад планет наблюдается, когда несколько видимых невооруженным глазом планет оказываются достаточно близко друг к другу и видны (либо не видны, если находятся вблизи Солнца) в узком (20-30 градусов) секторе неба. Большой парад планет происходит, когда таким образом собираются пять и более планет. Малый парад происходит, если рядом оказываются четыре планеты. Малые парады планет происходят примерно каждые 20 лет, большие – гораздо реже.

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