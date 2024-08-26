Павлу Дурову продлили арест

Французские судебные власти в воскресенье продлили срок содержания под стражей основателя Telegram Павла Дурова. Его арестовали в парижском аэропорту по подозрению в совершении правонарушений, связанных с созданным им мессенджером, передает Tengrinews.kz со ссылкой на AFP.
По словам источника, близкого к расследованию, срок ареста Дурова может продлиться до максимальных 96 часов по решению следственного судьи.
По окончании этого периода судья может принять решение об освобождении или выдвижении обвинений и продлении срока содержания под стражей.
Французские СМИ сообщили, что министерство юстиции Франции (OFMIN) выдало ордер на арест Дурова в рамках предварительного расследования предполагаемых преступлений, включая мошенничество, незаконный оборот наркотиков, кибербуллинг, организованную преступность и пропаганду терроризма.
Дурова подозревают в непринятии мер по пресечению преступного использования его платформы.
В ответ Telegram заявил, что соблюдает законы ЕС, включая закон о цифровых услугах, и отметил, что модерация в мессенджере "соответствует отраслевым стандартам и постоянно совершенствуется".
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