В Баку прошла выставка ретро-машин

25 августа в столице Азербайджана провели пробег и выставку классических автомобилей, сообщает Zakon.kz.
В пробеге приняли участие автомобили, выпущенные до 1984 года. Самым старым среди них был автомобиль модели Mercedes Benz Gazelle 1929 года выпуска. Об этом передает местное издание Day.az.
Фото: news.day.az
Кроме того, представленные на параде уникальные ретро-автомобили разных лет вызвали у зрителей ностальгические чувства.
Фото: news.day.az
Начиная с Приморского национального парка, классические автомобили проехали по центральным улицам города.
Фото: news.day.az
К концу авто-праздника выбрали и наградили победителей в номинациях:
Фото: news.day.az
Недавно стало известно, что в Таджикистане в начнется производство электромобилей.
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