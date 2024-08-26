“Деньги ляжку жгут“: почему люди не могут удержаться от трат

Герой фильма "Калина красная" говорил: "Деньги ляжку жгут, надо их пристроить". Как только в кармане заводятся желанные купюры, некоторые люди чувствуют непреодолимое желание избавиться от них. Почему так происходит? В этом вопросе разбиралась корреспондент Tengri Life.
Для некоторых людей деньги в кармане - это не столько радость, сколько источник беспокойства. Им кажется, порой даже бессознательно, что от денег нужно как можно скорее избавиться, и только тогда они смогут успокоиться. Психологи утверждают, что такое поведение часто встречается у людей с определенными психофизиологическими особенностями и является наследием советского прошлого.
Психолог и групп-аналитик Наталья Имтосими выделяет несколько ключевых причин, объясняющих это явление.
"Многие люди испытывают трудности с контролем своих импульсов, поэтому не могут удержаться от желания приобрести что-то новое. Причины такого поведения часто заложены в детстве. Если ребенка не обучают навыкам обдумывания и не объясняют значимость принятия взвешенных решений, он может вырасти с привычкой действовать импульсивно, чтобы получить желаемое немедленно", - объяснила Наталья.
В семьях, где вместо объятий и теплых разговоров люди "откупаются" друг от друга подарками, по ее словам, дети перенимают такое поведение. Когда они вырастают и сталкиваются со стрессом или одиночеством, они продолжают искать утешение в спонтанных покупках.
Ученые также ссылаются на биологические аспекты импульсивного поведения, в частности, на выработку дофамина - гормона удовольствия.
"Некоторые люди буквально зависимы от этого гормона. Для них важно постоянно испытывать радость и удовлетворение, что приводит к постоянным тратам. Однако умение справляться с отсутствием удовольствия не менее важно для полноценной жизни", - рассказала Наталья.
Также к биологическим или, точнее, психофизиологическим причинам импульсивного финансового поведения можно отнести нарушения психического здоровья. Психофизиологические нарушения, такие как обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР), или депрессия, могут усугублять такое поведение, превращая траты в способ справиться с внутренними конфликтами.
Финансовые проблемы могут возникать на фоне различных зависимостей, будь то азартные игры, алкоголь или наркотики. Эти зависимости могут заставлять людей тратить деньги, даже если это вредит их благополучию.
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"Эмоциональные триггеры (что-то, что вызывает сильную эмоциональную реакцию - прим.) могут вызывать сильные чувства, такие как тревога, обида или подавленность. Люди часто ищут способы справиться с этими состояниями через траты. Хотя такое поведение приносит лишь временное облегчение, оно помогает избавиться от невыносимых эмоций. В данном случае понять природу этих чувств и справиться с ними помогает психотерапия. Кроме того, страх, например, пропустить выгодное предложение, часто заставляет людей тратить деньги даже на совсем ненужные вещи", - пояснила психолог.
Современное общество также оказывает сильное влияние на финансовое поведение.
"Чтобы провести свадьбу или другое семейное мероприятие, подчеркнуть статус, люди нередко тратят больше, чем могут себе позволить. Берут кредиты и на долгие годы заключают себя в "долговую яму". Также маркетологи активно навязывают нам товары или образ жизни, создавая ощущение, что без них мы будем отставать от других. Способствует этому и легкость совершения покупок через интернет. Сегодня можно сделать покупку в один клик, что не требует физического контакта с деньгами и делает траты менее ощутимыми", - рассказала Наталья.
Психолог порекомендовала к прочтению книгу Роберта Чалдини "Психология влияния". В ней автор подробно описывает маркетинговые уловки, основанные на наших психологических особенностях и потребностях, которые часто заставляют нас совершать покупки необдуманно и автоматически.
Для некоторых людей траты становятся способом уйти от решения более серьезных проблем, будь то сложности на работе или в отношениях. Способность справляться со стрессом, вести себя в трудных ситуациях и разрешать конфликты формируется в семье. Однако не каждая семья может дать необходимую поддержку для решения таких жизненных задач. В результате люди часто ищут обходные пути, одним из которых становится бесполезная трата денег.
"Эти траты позволяют отвлечься от боли, тревог и чувства беспомощности перед лицом мучительных отношений, трудных разговоров, ответственности на работе и неприятного общения с близкими", - объяснила эксперт.
Отсутствие знаний о финансах также приводит к неправильному пониманию ценности денег, уверена специалист.
"Деньги часто ассоциируются с любовью, успехом или безопасностью, и для некоторых людей их трата становится способом подтвердить свою ценность. Например, если в прошлом семья пережила голод, то пища приобретает особую значимость, и большая часть дохода начинает уходить на продукты, даже если в этом больше нет необходимости. В большинстве семей можно найти подобные истории — бабушка, пережившая голод, теперь перекармливает внуков и запасается едой на зиму, не думая о других потребностях. Психологическое наследие, передающееся через поколения, также играет свою роль. Если семья сталкивалась с голодом или раскулачиванием, то страх перед деньгами может глубоко укорениться в сознании ее членов и сохраняться на протяжении многих поколений", — подытоживает Наталья.
Таким образом, привычка быстро избавляться от денег может быть следствием множества факторов — от детских травм до культурных установок и биологических предрасположенностей. Понимание этих причин и работа над ними могут помочь людям изменить свое финансовое поведение и обрести больше контроля над своей жизнью, заверила Наталья Имтосими.
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