Нумерологический код: какой секрет хранит ваша дата рождения

Астрологи уверены — число судьбы может рассказать о человеке и его качествах очень многое, передает almaty.tv

Фото: elements.envato.com

Нумерологический код

«Золотое», или так называемое действительное, число можно назвать нумерологическим кодом человека. Зная это число, можно увидеть, какие энергии действуют на человека разрушительно, а какие – созидательно. Хорошо, чтобы это число работало на всех уровнях (то есть все составляющие этого числа) благоприятно, по крайней мере хотя бы на нижних уровнях имело родственные вибрации.

Рассмотрим, например, случай, когда «золотое» число равно 7 (планета Сатурн), а образовано оно из числа даты рождения 3 (планета Марс) и числа полного имени 22 (планета Прозерпина).

Это означает, что мир от человека хочет настроенности на энергию Прозерпины, но Марс и Прозерпина не совпадают по энергиям, то есть индивидуальные запросы человека не совпадают с тем, чего от него ждет мир. Система Марс – Сатурн – Прозерпина объединяет все это в единое целое, которое трактуется следующим образом.

Данная система в целом дает возможность для реализации эволюционного пути, но только при условии, если человек полностью откажется (так диктует Сатурн) от результатов своей деятельности, то есть от того, чего человек как раз добивается (так диктует Марс), но при этом он получит то, к чему стремится. Получается парадокс: надо практически отказаться от всего, чего добивается человек, – и тогда человек всего добьется.

Если планета даты рождения и планета полного имени окажутся «врагами», жизнь человека будет состоять из борьбы, и это хорошо: нет сопротивления – нет развития.

Если система сгармонизирована изначально, то человеку остается только работать над собой (определенная работа – в определенное время).

Каждый из нас сам выбирает свою дорогу. Никто не принуждает нас непременно следовать по пути, данному нам от рождения. Можно, исходя из собственных потребностей, выбрать более гармоничный путь.

Если мы хотим что?то дополнить, откорректировать в своей судьбе, как?то изменить себя, но у нас это не получается в силу каких?то обстоятельств (нумерологически это выражается в полном несоответствии по всем фронтам), можно воспользоваться одним из двух методов:

• изменить свое имя;

• изменить свою дату рождения.

Рассмотрим эти варианты подробнее.

Изменение имени

Древние рекомендовали гармонизировать нумерологический код в первую очередь изменением имени. Делать это можно по – разному. В свое время было очень модно брать фамилию жены, но обычно это происходило хаотично, а потому только разрушало число даты рождения.

Во – первых, нужно, чтобы новая фамилия не вызывала неблагоприятного внимания общества; во – вторых, если человек меняет фамилию, то недостаточно поменять ее только в паспорте – необходимо с нею «сжиться».

Производные от имени (уменьшительные) тоже имеют некоторое значение – правда, сугубо частное, это касается лишь некоторых сторон нашей жизни, характеризуют отношение к нам близких людей.

Люди, которые относятся к нам негативно, называют нас такими именами, которые находятся в диссонансе к нашему ритму. Каждый может сам представлять себя таким вариантом своего имени, чтобы вызвать к себе благоприятное отношение (надо предварительно нумерологически проанализировать).

Некоторым людям не подходит их собственное имя, тогда они могут называть себя по отчеству. Тех, кто зафиксирован на проблемах личности, оскорбляет, когда их называют по фамилии. Тех, кто зафиксирован на общих проблемах – проблемах рода, племени, нации, – тех фамилии не оскорбляют.

Те, кто чувствует за собой поддержку, ориентированную на прошлое, называют себя по имени – отчеству и оскорбляются, когда их называют только по имени. Поэтому все прозвища, клички должны быть приняты во внимание.

Иногда обидная, неблагозвучная кличка работает на благо человека. Появление у человека клички говорит о том, что кто?то, кто эту кличку придумал, интуитивно «прочитал» ваше «поле», и для него это «поле» представилось в виде нумерологического кода этой клички.

Изменение даты рождения

Дату своего рождения изменить труднее, чем имя, но все?таки возможно. Главное при этом – отождествить себя, свое сознание с другой датой рождения, слиться с нею.

Существует один магический прием: нужно сосредоточиться на этой дате рождения и медитировать в те часы, которые соответствуют планете, которая этой датой управляет (для дневного рождения – дневные часы, для ночного рождения – ночные часы).

Для решения своих эзотерических целей некоторые эзотерические учителя на Востоке выбирали себе и новую дату рождения. Через некоторое время они вживались в совершенно новый ритм.

Вышеописанные операции с фамилией, именем и датой рождения дают человеку возможность подготовиться к тому, что уготовано ему по карме («подстелить соломку», «надеть латы»).

На Востоке многие Учителя и простые люди придерживались многоименности: существует поверье – так можно «обмануть духов». А значит, у человека остается нереализованный нумерологический потенциал: скрывая некоторые свои имена, человек не отрабатывает некий вибрационный минимум, предназначенный ему при рождении, – вибрационное поле остается нереализованным.

Ему в свое время все это будет нужно отработать, придется вернуться назад и докончить недоделанное. Это вообще?то защита, но защита для слабого, который просто выключается из борьбы, не хочет эволюционировать.

Мы можем говорить о своем нумерологическом коде как о благоприятном или неблагоприятном только в пределах нашей страны, так как только на основе русского алфавита можем определить свои вибрации. На другом языке нашему имени будут соответствовать совсем иные вибрации. Если человек переезжает в другую страну, он включается в другой эгрегор.

Если вам придется делать нумерологический анализ каких?то деятелей, надо придерживаться той транскрипции, которая принята в их языке. Можно параллельно посмотреть, что собой представляет это имя у нас.

Мы постоянно находимся в поле вибраций множества чисел. В числе этих вибраций и слово, сказанное нами, – осторожно или неосторожно. (В принципе, можно строить нумерологический код любой фразы, сказанной вами.)

В свое время на Востоке существовала хорошая традиция: человек, идущий по пути эволюции, лишнего слова не скажет. Все слова, которыми мы «сорим», являются «присосками» к нашему астросому и губят нас, уничтожают, выматывают. И все мы находимся в этом смысле в прочном, замкнутом круге.

Человек не знает, как из этого круга выбраться, и поэтому еще больше «сорит» словами, вновь и вновь возвращаясь к одному и тому же. Отклониться в ту или иную сторону человек не может – ведь любое отклонение чревато нарушением неустойчивого равновесия, в каком он живет.

Работу надо начинать с разрушения этого круга, с разрушения устоявшихся привычек – это еще один способ гармонизировать свой нумерологический код.