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26.08.2024, 11:42

В Европе туристов штрафуют за ношение этого предмета гардероба на улице

Новости Мира 0 442

В Европе туристов штрафуют за ношение купальников на улице, передает Tengri Travel со ссылкой на New York Post.

Фото: depositphotos.com / elesi
Фото: depositphotos.com / elesi

В ряде европейских городов туристам теперь грозит штраф за появление на улице в купальных костюмах. Данная мера, как утверждают местные власти, направлена на борьбу с "недостойным поведением", которое, по их мнению, наносит ущерб репутации курортных городов.

Например, мэр итальянского города Сорренто, Массимо Коппола, ввел штраф в размере 500 евро (около 250 000 тенге) за хождение по городу в купальнике или без рубашки. По его словам, подобное поведение способствует распространению "недостойного поведения" и негативно сказывается на имидже города.

Схожие правила уже введены в Барселоне, Сицилии и даже в Хорватии. Туристов, посещающих популярные пляжные курорты, такие как Дубровник, также предупреждают о необходимости прикрыть свое тело, прежде чем покидать пляж, чтобы избежать штрафов.

Некоторые путешественники уже поделились своим опытом в социальных сетях, предупреждая других туристов. Изабелла Лэйкин опубликовала ролик в TikTok, где рассказала о том, что с ней произошло.

"Не надевайте верх от купальника, выходя с пляжа, не прикрывая его чем-то сверху. Они вас поймают. Местные жители не хотят, чтобы туристы так поступали", - рассказала она в видео.

Хотя многие поддерживают необходимость уважения местных обычаев и правил, некоторые видят в этих мерах попытку властей переложить вину за проблемы туристической инфраструктуры на самих туристов. Вместо того чтобы решать более серьезные вопросы, такие как доступное жилье для местных жителей или чрезмерное количество туристов, власти предпочитают вводить строгие правила поведения на улицах.

Однако, по мнению критиков, подобные запреты могут лишь усилить желание туристов нарушать правила. Возможно, лучшее средство для предотвращения неподобающего поведения — это косой взгляд от местных жителей, нежели строгие штрафы.

 

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