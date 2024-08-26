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26.08.2024, 12:01

В Узбекистане начали штрафовать за ношение бороды

Новости Мира 0 795

В Узбекистане нескольких мужчин оштрафовали за бороды по той же статье, по которой привлекаются женщины в полностью закрывающей лицо одежде, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Podrobno.uz.

Фото: gov.uz
Фото: gov.uz

По данным судебных решений на сайте Верховного суда, узбекистанцев в нескольких регионах страны привлекли к ответственности за ношение бороды.

31 октября прошлого года в стране был принят закон о поправках в Кодекс об административной ответственности (КоАО) "Нахождение в общественных местах с закрытым лицом в степени, не позволяющей идентифицировать личность, за исключением случаев нахождения с закрытым лицом на основании медицинского показания или в специальном головном уборе, надеваемом для обеспечения безопасности в дорожно-транспортном движении, либо нахождения с закрытым лицом в случаях, связанных с трудовой и служебной деятельностью, или участников спортивных и культурных мероприятий во время их проведения, а также иных случаев нахождения с закрытым лицом, прямо разрешенных законодательством".

Нарушение этого закона влечет наложение штрафа от 10 до 15 базовых расчетных величин. В сумах это от 3,4 миллиона до 5,1 миллиона, а в тенге - примерно от 130 тысяч до 194 тысяч.

Всего в базе судебных решений имеется 789 дел с упоминанием статьи 184, пункта 4 КоАО. Первое судебное решение по этой статье, судя по сайту Верховного суда, было принято 23 ноября.

В случае отказа от задержания и бритья мужчин обвиняют в хулиганстве и противодействии "законным требованиям" сотрудников органов внутренних дел.

Бывают случаи, когда судьи отказывают в обвинении по статье 184-4 по причине того, что борода не мешает установить личность. Во всех остальных случаях мужчины получают штрафы.

Также зафиксированы случаи, когда ответчики подавали апелляционные и кассационные жалобы, указывая, что закрывали лицо из-за болезни или недомогания, после чего суды отменяли предыдущие решения.

Некоторых задержанных правоохранители принуждают сбривать бороды.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Ed Word
Ed Word
Это двойные стандарты и ничего правильного в этом нет. У каждого есть право на свободу вероисповедания и право определять в какой одежде ему ходить, к примеру за хождение в открытом купальнике же не штрафуют же с другой стороны. Касательно установления личности, но тут вообще бред какой то, как борода мешает установлению личности в сравнении к примеру с маской, в которых еще недавно всех заставляли ходить, коих появилось много разных типов, и за отсутствие которых штрафовали, а теперь что, за использование маски штрафовать будут!?? Мир всем!
26.08.2024, 07:40
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