Неспособная мыться самостоятельно из-за лишнего веса женщина похудела на 106 килограммов

Жительница штата Мэриленд, США , страдающая от проблем с лишним весом, испугалась за свою жизнь и похудела на 106 килограммов. Ее историей делится The Sun, передает Lenta.ru

Фото: @aliciabriggs

Алисия Бриггс рассказала, что была полным ребенком. Тогда она часто чувствовала себя одиноко и просто заедала негативные эмоции. Она занималась спортом в школьные годы, но все равно продолжала набирать вес. Не помогли Бриггс и разнообразные диеты.

Когда женщина вышла замуж, она весила 127 килограммов. Через некоторое время она перенесла тяжелую беременность, и ее состояние ухудшилось. Бриггс была неспособна долго ходить, мыться и переодеваться самостоятельно — ей во всем помогал муж. По ее словам, в этом не было никакой романтики.

Как-то раз Бриггс упала, и после этого у нее периодически стали появляться судороги. Ей нужно было пройти осмотр в больнице, но она не смогла это сделать, так как просто не влезла в аппарат МРТ. У женщины не было сил играть с детьми, и те стали сильно переживать за здоровье матери.

Американка больше не могла так жить и решилась на бариатрическую операцию. Справившись со всеми осложнениями, женщина начала следить за питанием: пить больше воды и есть больше белка. Бриггс также стала посещать зал и даже смогла поучаствовать в шоу бодибилдеров. Она объяснила, что в похудении важно продолжать следовать привычкам даже после достижения желанного веса и не сравнивать себя с другими.