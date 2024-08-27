Умер легендарный тренер сборной Англии: он оставил трогательное послание

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В возрасте 76 лет ушел из жизни шведский тренер Свен-Йоран Эрикссон. В январе 2024 года он сообщил, что болен раком поджелудочной железы, который дошел до терминальной стадии, и наставнику осталось меньше года жизни. 26 августа стало известно, что Эриксон скончался.

За несколько дней до смерти тренера Amazon Prime выпустили в честь шведского наставника документальный фильм под названием "Свен". В конце фильма Эриксон оставил свое послание.

"У меня была хорошая жизнь. Думаю, все мы боимся того дня, когда умрем, но жизнь - это тоже смерть. Нужно научиться принимать ее такой, какая она есть. Надеюсь, в конце люди скажут: да, он был хорошим человеком, но не все так скажут. Надеюсь, вы запомните меня как позитивного парня, который старался делать все, что мог. Не жалейте, улыбайтесь. Спасибо за все тренерам, игрокам, толпе, это было фантастически здорово. Берегите себя и берегите свою жизнь. И живите ею", - сказал тренер.

В послужном списке шведского тренера работа в таких именитых клубах, как "Лацио", "Рома", "Фиорентина", "Манчестер Сити", "Лестер Сити", "Аль-Наср", и многих других.

Эриксон являлся болельщиком "Ливерпуля", и в марте этого года ему удалось поработать с ними в матче легенд против "Аякса". Также он стал первым иностранным тренером национальной команды Англии. Еще он тренировал сборные Кот-д'Ивуара и Мексики.