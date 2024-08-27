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26.08.2024, 19:35

Президент Франции Макрон впервые высказался об аресте Павла Дурова

Новости Мира 0 429

Президент Франции Эммануэль Макрон впервые высказался об аресте создателя "ВКонтакте" и Telegram Павла Дурова, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото: depositphotos.com / Ale_Mi
Фото: depositphotos.com / Ale_Mi

Макрон написал пост в соцсети X и заявил, что арест бизнесмена не является политическим решением.

"Я читаю здесь ложную информацию о Франции в связи с арестом Павла Дурова. Франция больше всего ценит свободу слова и коммуникаций, инновации и предпринимательский дух. Это останется неизменным (...) Арест главы Telegram на территории Франции произошел в рамках текущего судебного расследования. Это не является политическим решением. Судьи должны принять решение", - написал Эммануэль Макрон.

Политик добавил, что в правовом государстве, как в социальных сетях, так и в реальной жизни, свободы реализуются в рамках, установленном законом для защиты граждан и соблюдения их основных прав. Исполнение закона — это прерогатива независимой судебной системы.

Напомним, накануне пост президента Франции Эммануэля Макрона, посвященный Украине, стал вирусным из-за комментариев пользователей, которые требовали освободить Павла Дурова.

Основатель соцсети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров был задержан 24 августа французскими спецслужбами в аэропорту Парижа. После ареста основателя Telegram российское посольство во Франции "предприняло необходимые шаги по прояснению ситуации".

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев прокомментировал задержание Павла Дурова во Франции и выразил ему поддержку.

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