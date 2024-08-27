Ученый перечислил болезни, от которых защищает кофе

Злоупотребление кофе опасно для здоровья, однако в умеренных дозах кофеин снижает риск болезней сердца, печени и нейродегенерации. Об этом рассказал профессор биомедицины Джастин Стеббинг, передает Tengri Life со ссылкой на Газету.Ru .

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Умеренное потребление кофе в долгосрочной перспективе связано со снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта. Одна-две чашки кофе в день также могут снизить риск сердечной недостаточности. Как показали недавние исследования, кофе не вредит даже при нарушении сердечного ритма. Однако при наличии любых заболеваний лучше проконсультироваться с врачом.

Кофе может улучшить способность организма перерабатывать глюкозу, тем самым снизив риск развития диабета второго типа. По некоторым данным, любители кофе реже болеют циррозом и раком печени. Риск рака кишечника на 18 процентов ниже у потребляющих кофе.

Также потребление кофе может снизить риск болезни Альцгеймера и других форм деменции. Шансы на развитие депрессии снижаются на 20 процентов.

Большое исследование с участием более 400 тысяч человек показало, что потребление четырех-пяти чашек кофе в день в течение 12-13 лет было связано с более низким риском летального исхода.

Профессор подчеркнул, что важно соблюдать умеренность и не пить более пяти чашек кофе в день. По его словам, избыток кофеина может привести к нервозности, беспокойству и нарушениям сна. Также рекомендуется ограничить добавление сахара и сливок, чтобы избежать ненужного потребления калорий.