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26.08.2024, 22:02

Экс-посла Украины в Казахстане Врублевского приговорили к шести годам колонии в РФ

Новости Мира 0 430

Басманный суд Москвы заочно приговорил к шести годам колонии бывшего посла Украины в Казахстане Петра Врублевского за скандальные высказываниями о русских, сообщает РИА "Новости", передает informburo.kz

Пётр Врублевский / Фото МИД Украины
Пётр Врублевский / Фото МИД Украины

Петра Врублевского обвинили в России по статье 282, часть 2, пункт "а"  – "Действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды по признакам национальности и языка, совершённые публично, с угрозой применения насилия".

"Признать Врублевского Петра Юрьевича виновным <...> назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет в колонии общего режима", – огласил приговор судья Тимур Вахрамеев.

Адвокат Врублевского Дмитрий Кирсанов сообщил агентству, что обжалует приговор, как только получит его текст.

В августе 2022 года в интервью посол Украины в РК на просьбу прокомментировать ситуацию в Украине заявил: "Стараемся убить как можно их больше. Чем больше мы убьём русских сейчас, тем меньше придётся убивать нашим детям. Вот и всё". Российская сторона незамедлительно потребовала высылки дипломата.

Сам Врублевский объяснил свои высказывания о русских тем, что находился в напряжённом эмоциональном состоянии на фоне того, что "у него дома идёт война".

В сентябре 2022 года российские СМИ сообщили, что Пётр Врублевский покинул Казахстан по требованию властей. Однако в МИД РК заявили, что Казахстан не предъявлял требований о выдворении посла Украины из страны, он находился в отпуске. После того, как посол вернулся из отпуска в Казахстан, МИД России вновь сделал заявление.

19 октября 2022 года Владимир Зеленский освободил Петра Врублевского от должности посла Украины в Казахстане.

В феврале 2024 года Росфинмониторинг внёс его в перечень экстремистов и террористов в России. Ранее фамилия Врублевского появилась в базе данных розыска МВД.

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