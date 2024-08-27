Власти Франции предъявили Дурову обвинение в 12 преступлениях

Дело, по которому во Франции допрашивается основатель популярного мессенджера Telegram Павел Дуров, было открыто 8 июля, в этом деле содержатся обвинения в 12 преступлениях в отношении "неназванного лица". Об этом в понедельник, 26 августа, сообщили в прокуратуре Парижа, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РБК .

Кадр из видео в соцсети X

Среди этих обвинений - отказ от сотрудничества с властями, соучастие в хранении и распространении порнографических изображений несовершеннолетних, соучастие в приобретении, перевозке, хранении, сбыте или передаче наркотических средств, соучастие в мошенничестве в составе организованной группы, а также использование криптовалютных инструментов.

Дело, о котором идет речь, также возбуждено в связи с отказом предоставить по запросу уполномоченных органов информацию или документы, необходимые для осуществления перехвата в рамках закона, сообщает РИА Новости.

Ранее источник во французских правоохранительных органах сообщил Reuters, что власти Франции задержали Дурова за отказ взаимодействовать с полицией в борьбе с киберпреступлениями и финансовыми преступлениями в Telegram.

39-летнего миллиардера Павла Дурова задержали 24 августа в парижском аэропорту Ле-Бурже, куда он прилетел на своем частном самолете из Баку. Ему могут предъявить обвинения, связанные с терроризмом, наркотиками, мошенничеством, преступлениями против детей. По этим обвинениям Дурову грозит не менее 20 лет заключения.

Команда Telegram после задержания Дурова заявила, что мессенджер соблюдает все законы ЕС, модерация постоянно совершенствуется, а утверждать, что платформа или ее владелец несут ответственность за злоупотребления на ней, абсурдно.

Президент Франции Эмманюэль Макрон сказал, что Дурова задержали в рамках "продолжающегося судебного расследования" и что это решение "ни в коем случае не политическое".

Владелец соцсети X Илон Маск подверг критике арест Дурова, заявив, что свобода слова в Европе находится под угрозой. Маск призвал освободить основателя Telegram.