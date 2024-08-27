Врач назвала два лучших продукта для очистки кишечника от ядов

Доктор медицинских наук, эндокринолог Зухра Павлова назвала лучшими продуктами питания для кишечника, помогающими очистить его от ядов, киви и чернослив. Об этом врач написала в своем телеграм-канале, передает Tengri Life .

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По ее словам, киви содержит так называемый протеолитический фермент актинидин. Он ускоряет перистальтику кишечника. Рекомендуется съедать два-три плода в день прямо с кожицей.

"Сухофрукты увеличивали частоту дефекации, при условии, что их запивали водой (300 миллилитров на 120 граммов ежедневно)", - написала Павлова.

Ссылаясь на последние исследования, специалист отметила, что вероятность появления проблем с сердцем (вплоть до инсульта, сердечного приступа, сердечной недостаточности) выше у людей, испытывающих проблемы с походом в туалет.

"Наиболее сильная связь наблюдалась между запорами и артериальной гипертензией", - написала врач.

Она добавила, что в более ранних работах ученых была обнаружена связь между расстройствами пищеварения и болезнью Альцгеймера.

Таким образом, поддержание нормальной работы кишечника помогает человеку снизить риски развития сердечно-сосудистых недугов и продлить жизнь.

Эндокринолог уточнила, также ссылаясь на исследователей, что правильное питание играет крайне важную роль в профилактике и лечении запоров. Чтобы обезопасить себя или справиться с уже существующей проблемой, нужно сократить до минимума "мусорную" еду в рационе, сделав акцент на воде, овощах и фруктах. Эти продукты обязательно должны быть в приемах пищи вместе с белками и полезными жирами.