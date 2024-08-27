18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
480.59
536.58
5.26
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
27.08.2024, 09:46

Россиянин описал рынок в Германии фразой «цены не для русского человека»

Новости Мира 0 746

Российский тревел-блогер побывал в деревне в Германии, зашел на местный рынок и признался, что цены там «не для русского человека». Своей историей он поделился в личном блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен», передает Lenta.ru

Фото: Fabian Bimmer / Reuters
Фото: Fabian Bimmer / Reuters

«На этих рынках торгуют в основном местные фермеры, которые реализуют свои товары. Так что большая часть еды на таких рынках — это домашние продукты. А раз продукты экологически чистые, то и цены на них запредельные», — такими фразами описал свой опыт россиянин.

Путешественник рассказал, что на входе на рынок продавали готовую уличную еду. По его словам, один хот-дог с баварской колбаской стоил шесть евро, а рис с говядиной — восемь евро.

Кроме того, блогер поделился ценами на мясо. Так, за килограмм свинины на немецком рынке просили около 12 евро, за килограмм говядины — 15 евро, а за килограмм курицы — от девяти евро.

Прилавков, где продавалась колбаса, было больше, чем прилавков с мясом. «Что касается цен, то сосиски и колбаски оказались дешевле, чем мясо. У меня сразу возник вопрос, как такое может быть, но оставим это на совести немецких производителей», — заключил автор публикации.

Он добавил, что пол-литровая бутылка немецкого шнапса стоила 7,5 евро, дюжина яиц — 2,5 евро, ржаной хлеб — 1,4 евро, а цена на сыр начиналась от 15 евро.

Ранее другая российская тревел-блогерша побывала в Таиланде и призналась, что была шокирована ценами на мясо. По ее словам, они ничуть не изменились с 2019 года.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

1 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Надо было еще про размеры зарплат написать.
27.08.2024, 09:09
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Слова Димаша Кудайбергена вызвали скандал на музыкальном конкурсе в КитаеНовости Казахстана
28.07.2024, 10:50 0
Назарбаева лишили еще одного статусаНовости Казахстана
24.07.2024, 17:55 0
4 млн тенге предложила авиакомпания FlyArystan маме 12-летней девочки, которую не пустили в самолетНовости Казахстана
09.08.2024, 20:17 0
«Отбасы банк» хочет привлечь к ответственности тех, кто использовал пенсионные выплаты на лечение зубов не по назначениюНовости Казахстана
25.07.2024, 19:27 0
Экономист: девальвация в Казахстане неизбежнаНовости Казахстана
02.08.2024, 09:24 0

Последние комментарии

< >
Жительница Актау оформила подъезд в национальном стиле
Строгоff → Красочно, ярко, красиво!
Казахстан хочет экспортировать ГСМ за рубеж
Pluto 9701 → И снова слова бла бла бла хочет хочет, а может?
«Все бросаю и переезжаю»: казахстанец снимает атмосферные ролики об Актау
fox1167 → Поддерживаю! Вааааще фигня какая-то стала
Жительница Актау оформила подъезд в национальном стиле
Coffee → Это очень красиво!
«Все бросаю и переезжаю»: казахстанец снимает атмосферные ролики об Актау
Ingul → Уважаемая "Лада", вы заметили на сколько меньше стало посетителей на вашем сайте после того, как вы поменяли его формат? Или теперь общественное мнение никого не интересует?