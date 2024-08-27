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27.08.2024, 11:35

Особенный день: Эмин Агаларов обратился к первой леди Азербайджана

Новости Мира 0 847

Накануне, 26 августа 2024 года, первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой исполнилось 60 лет. В связи с этим к ней через соцсети обратились старшая дочь Лейла и ее бывший муж – предприниматель Эмин Агаларов (Emin), сообщает Zakon.kz.

Фото: Instagram/eminofficial, president.az
Фото: Instagram/eminofficial, president.az

Лейла Алиева в своем Instagram опубликовала видео, собранное из архивных снимков родителей. 39-летняя дочь лидера Азербайджана, обращаясь к матери, лаконично написала: "Happy Birthday!"

Также к юбилярше обратился зять от первого брака дочери. Emin присоединился к многочисленным теплым пожеланиям и поздравлениям Мехрибан ханум с днем рождения, и пожелал ей здоровья, счастья, сил и всего самого наилучшего.

"Друзья, сегодня в Азербайджане особенный день – день рождения нашей любимой первой леди, первого вице-президента страны Мехрибан ханум Алиевой. Она – удивительный человек. Я очень хочу присоединиться ко всем многочисленным поздравлениям. Она творит огромное количество добра для нашего народа, для нашей страны. И я хочу сердечно поздравить Мехрибан ханум с днем рождения, пожелать здоровья, счастья, спокойствия и сил, чтобы она всегда оставалась такой же красивой, какой она всегда для нас и является", – сказал Эмин Агаларов.

Кроме того, супругу Ильхама Алиева с юбилеем поздравил казахстанский "отец мобилографии".

"Пользуясь случаем, хочу искренне поздравить великую женщину великого народа с днем рождения", – написал Кыран Талапбек.

Пользователи Сети присоединились к поздравлениям и пожелали первой леди Азербайджана мира, добра, процветания и огромного счастья.

Отметим, что Ильхам и Мехрибан Алиевы в браке с 1983 года. У супругов трое детей: Лейла, Арзу и Гейдар.

3 июля 2024 года Эмин Агаларов посвятил трогательный пост бывшей супруге. Он поздравил Лейлу Алиеву с 39-летием и поблагодарил ее за детей, заботу, внимание и поддержку во всем.

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