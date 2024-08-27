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27.08.2024, 13:42

К Земле приближается комета, которую последний раз видели неандертальцы и мамонты

Новости Мира 0 408

В 2024 году жители Земли смогут наблюдать редкое астрономическое явление – комету Цуньчиншань-ATLAS (C/2023 A3), которую последний раз видели на нашей планете десятки тысяч лет назад, в эпоху неандертальцев и мамонтов, передает Tengri Life.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney
Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Как сообщает Space, комета, открытая 9 января 2023 года на станции Сюйи Пурпурной горной обсерватории в Китае, стала предметом оживленных дискуссий среди астрономов. Одни специалисты предсказывают, что она станет ярким небесным объектом, видимым даже днем, другие же сомневаются, что комета доживет до своего пика.

Комета, которая получила название в честь обсерватории Цуньчиншань и проекта Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System (ATLAS), была обнаружена во второй раз 44 дня спустя на станции в Южной Африке. Первоначальные ожидания предполагали, что осенью 2024 года комета станет яркой и видимой невооруженным глазом. Однако недавние исследования, проведенные экспертом по кометам доктором Зденеком Секаниной, указывают на возможное разрушение кометы до того, как она достигнет своего перигелия (ближайшей точки к Солнцу) 27 сентября.

Тем не менее, другие астрономы не разделяют его пессимистичного прогноза. Комета уже демонстрирует признаки активности, такие как образование ионного хвоста, что говорит о ее устойчивости. Это дает надежду на то, что осенью 2024 года комета действительно станет впечатляющим зрелищем на небосклоне.

Сейчас комета движется к Солнцу, и в ближайшие недели мы узнаем, сможет ли она пережить это путешествие. Если комета останется целой, у нас есть шанс увидеть одно из самых редких и красивых явлений, наблюдаемых с Земли.

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