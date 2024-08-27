Потеря сна и головные боли: когда ждать магнитные бури в сентябре 2024

Высокая активность Солнца, порождающая магнитные бури, негативно сказывается на здоровье и самочувствии большинства из нас. Геомагнитное возмущение, порождаемое взаимодействием идущих от Солнца энергетических потоков с магнитным полем Земли способно даже повлиять на работу ряда точных приборов, - передает Almaty.tv со ссылкой на calend.ru.

Фото: elements.envato.com

Поскольку среди населения планеты примерно 10% — это метеозависимые люди, информация о магнитных бурях и о том, как к ним подготовиться, будет полезна очень многим.

Ранее ученые выдвигали предположение, что весь 2024 год будет насыщенным на магнитные бури и геомагнитные штормы, и особенно тяжелая ситуация сложится в летние месяцы. В связи с этим есть основания надеяться, что в сентябре серьезных вспышек солнечной активности не будет. Но важно помнить, что в основе любого прогноза геомагнитных бурь — ситуация с солнечной активностью на данный конкретный момент. При малейших ее изменениях под влиянием факторов, которые находятся за пределами аналитических возможностей ученых, прогноз магнитных бурь также изменится. Поэтому прогнозы метеорологов так часто корректируются, и метеозависимым людям стоит их отслеживать.

На сегодняшний день прогноз магнитных бурь на сентябрь 2024 года следующий:

С 6 по 8 сентября — слабая магнитная буря, на самочувствии человека отразится незначительно.

С 12 по 14 сентября — слабая магнитная буря, может проявиться в форме нарушений сна, повышенной утомляемости и потери аппетита.

С 24 по 26 сентября и 29 сентября — слабая магнитная буря, она скажется на самочувствии людей с ослабленным иммунитетом и страдающих тяжелыми хроническими заболеваниями, также следует быть осторожным тем людям, чей организм истощен после химиотерапевтических курсов лечения.

С 18 по 20 сентября — магнитная буря средней силы, практически все метеозависимые люди ощутят ее влияние. Обязательно следует предпринять все профилактические меры для того, чтобы снизить риск для здоровья.

Как обезопасить свое здоровье от влияния магнитных бурь

Чаще всего магнитные бури могут проявляться в виде головных болей, головокружения, человек может даже потерять сознание. В такие дни метеозависимые люди становятся более раздражительными, эмоционально нестабильными, страдают от перепадов настроения. Многие могут испытывать проблемы со сном, а ряд людей, напротив, становятся излишне сонливыми.

Люди быстро утомляются, снижается их физическая активность. У людей с хроническими заболеваниями могут появляться боли в мышцах и суставах, нарушения в работе сердца, пищеварительной системы. Гипертоникам следует быть особенно внимательными в такие дни, поскольку часто магнитные бури проявляются в форме нестабильного давления.

Чтобы обезопасить себя, подготовьтесь к магнитным бурям: