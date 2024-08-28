Почему психологи не рекомендуют пить кофе перед походом в магазин

Члены британского психологического общества выпустили заявление, в котором объяснили, почему не стоит пить кофе перед походом в магазин, сообщает Zakon.kz.

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По информации Mirror, эксперты провели исследование и выяснили, что эта привычка может привести к необдуманным и импульсивным тратам.

"Люди, выпившие всего один эспрессо перед походом в магазин, потратили на целых 50% больше денег", – говорится в заявлении.

Отмечается, что любители кофеина также чаще выбирали "гедонистические товары" – продукты, связанные с удовольствием, – например, масляный попкорн и шоколад. Такое поведение объяснялось повышенным "энергетическим возбуждением".

Ранее ученые Университета Мердока (Австрия) установили, что употребление более трех чашек кофе в день может стать причиной ускоренного снижения когнитивных способностей с возрастом.