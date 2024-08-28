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28.08.2024, 07:58

Какие продукты повышают давление

Новости Мира 0 304

Многие люди сталкиваются с проблемами как повышенного, так и заниженного артериального давления, что влияет на их общее самочувствие. Поэтому при симптомах низкого давления, таких как слабость и сонливость, важно знать, какие продукты могут помочь повысить его до нормального уровня, передает Zakon.kz

Фото: freepik
Фото: freepik

Zakon.kz собрал подборку продуктов, которые помогут повысить давление и улучшить общее состояние. 

Кофе и чай

Как известно, чашка кофе с утра бодрит и стимулирует работоспособность, но и одновременно повышает давление. Чтобы кофе негативно не отражался на здоровье, его рекомендуется пить не больше одной кружки в день. Важно помнить, что злоупотребление кофеином может привести к побочным эффектам, таким как бессонница, нервозность и учащенное сердцебиение.

Кофеин в черном чае может вызвать кратковременное повышение артериального давления за счет стимулирующего действия на сердечно-сосудистую систему. А в зеленом чае кофеина меньше, но все же его влияние на давление существует. Он может повышать артериальное давление, хотя этот эффект обычно менее выражен по сравнению с черным чаем.

К слову, именно зеленый чай богат антиоксидантами, которые могут способствовать улучшению общего состояния сердечно-сосудистой системы и потенциально помогать в долгосрочной перспективе в регуляции давления.

Соль, перец и пряности

Соль содержит натрий, который может повысить артериальное давление. Однако следует использовать ее в умеренных количествах и избегать избытка, чтобы не усугубить другие проблемы со здоровьем.

А красный перец содержит капсаицин, который может помочь улучшить кровообращение и оказывать легкое сосудорасширяющее действие, что может в некоторой степени способствовать нормализации давления. 

Также артериальное давление могут повысить:

  • жгучие приправы;
  • чеснок и лук.

Сытная еда и выпечка

Мясо содержит достаточное количество натрия и жира, что способствует увеличению давления. При этом важно выбирать качественные источники белка и следить за балансом жиров.

В список продуктов, повышающих давление, также входят:

  • выпечка и сладкое;
  • колбаса и сыр;
  • рыба и яйца.

Гранатовый сок

Напиток богат антиоксидантами и может помочь улучшить кровообращение и давление. Регулярное употребление может также повысить уровень гемоглобина.

Цельнозерновые продукты

Хлеб и каши из цельного зерна содержат витамины и минералы, способствующие нормализации давления. Они также могут улучшить состояние сердечно-сосудистой системы и работу кишечника.

Жидкость и фрукты

К ним можно отнести воду и супы. При этом воду рекомендуется пить согласно весу, ориентировочно по 2 литра в день, чтобы не потерять полезные минералы из организма. Полезно также ежедневно включать в меню фрукты. К примеру, бананы помогут обогатить организм как натрием, так и калием.

Стоит отметить, что включение этих продуктов в рацион питания может помочь стабилизировать артериальное давление и улучшить самочувствие. Однако важно помнить, что резкие изменения в диете должны быть согласованы с врачом, особенно если у вас есть хронические заболевания.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее медики рассказали, что нужно есть, чтобы давление было в норме.

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