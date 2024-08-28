Объявить православие государственной религией предложили в Грузии

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По данным местного канала Formula TV, 26 августа в Патриархии Грузии уже состоялась встреча по этому вопросу. На ней присутствовали высшие иерархи и представители патриархии. Назначена еще одна, но ее дата пока неизвестна.

Известно также, что Патриарх Грузии Илия Второй выступает против этого предложения. Поскольку, по его мнению, в этом нет необходимости и такой исторический момент в стране еще не наступил.