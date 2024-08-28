Бывшего телохранителя президента Азербайджана нашли мертвым в Турции

Бывшего телохранителя президента Азербайджана Ильхама Алиева нашли мертвым в гостиничном номере в Турции, передает NUR.KZ со ссылкой на газету Turkiye.
Как пишет издание, 50-летний Махир Мамедов, который некоторое время был личным охранником президента Азербайджана Ильхама Алиева, был найден мертвым в своем гостиничном номере в районе Кушадасы в городе Айдын.
Отмечается, что в Турции мужчина находился на отдыхе вместе с женой и сыном. В Турцию они прибыли три дня назад.
Во вторник, 27 августа, после завтрака Мамедов и его семья отправились в комнату отдохнуть. Через некоторое время его супруга и сын ушли погулять в город, а когда вернулись в номер обнаружили мужчину неподвижно лежащим на полу.
Точная причина смерти Мамедова будет установлена после вскрытия.
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