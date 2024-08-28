Бывшего телохранителя президента Азербайджана нашли мертвым в Турции

Как пишет издание, 50-летний Махир Мамедов, который некоторое время был личным охранником президента Азербайджана Ильхама Алиева, был найден мертвым в своем гостиничном номере в районе Кушадасы в городе Айдын.

Отмечается, что в Турции мужчина находился на отдыхе вместе с женой и сыном. В Турцию они прибыли три дня назад.

Во вторник, 27 августа, после завтрака Мамедов и его семья отправились в комнату отдохнуть. Через некоторое время его супруга и сын ушли погулять в город, а когда вернулись в номер обнаружили мужчину неподвижно лежащим на полу.

Точная причина смерти Мамедова будет установлена ​​после вскрытия.