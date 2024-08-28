Стало известно о предложении Дурову от Макрона

Эммануэль Макрон. Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон в 2018 году предлагал основателю Telegram Павлу Дурову перенести штаб-квартиру мессенджера в Париж, но тот отказался. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждений.

Как стало известно изданию, предложение было сделано во время обеда, о котором ранее не сообщалось. Тогда Дуров отказался. По словам одного из собеседников газеты, Макрон даже обсуждал вопрос о предоставлении основателю Telegram французского гражданства.

По словам людей, знакомых с ситуацией, в 2017 году, за год до встречи с Макроном, французские шпионы атаковали Дурова в ходе совместной операции с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) под кодовым названием «Фиолетовая музыка», в ходе которой был взломан его iPhone. Французские службы безопасности были крайне обеспокоены использованием Telegram участниками «Исламского государства» (ИГ, или ИГИЛ; запрещенная в РФ террористическая организация) для вербовки боевиков и планирования атак.

На Дурова нацелились из-за того, что его приложение привлекло внимание различных групп — от «демократических демонстрантов» и диссидентов до исламистов, наркоторговцев и киберпреступников. По словам источника, близкого к Дурову, в течение многих лет компания игнорировала повестки и судебные приказы, отправленные правоохранительными органами, которые накапливались на редко проверяемом электронном адресе компании.

Хотя нет никаких указаний на то, что эти предыдущие беседы с Макроном или взлом телефона Дурова сыграли какую-то роль в его задержании, эти подробности проливают новый свет на долгие и сложные отношения Дурова с Францией и ОАЭ, отмечает издание.

Павла Дурова задержали в парижском аэропорту 24 августа. По версии французской полиции, он является соучастником противозаконных действий, совершенных через Telegram. Во Франции ему грозит до 20 лет тюрьмы. 27 августа прокуратура Парижа раскрыла новые подробности задержания Дурова. Сообщалось, что основателю Telegram продлили срок задержания на 48 часов.