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28.08.2024, 13:55

Названы продукты с останавливающим старение веществом в составе

Новости Мира 0 383

Иммунолог Альсалех: брокколи останавливает старение на клеточном уровне, передает Lenta.ru

Фото: Reinaldo Kevin / Unsplash
Фото: Reinaldo Kevin / Unsplash

В составе цельнозерновых зародышей пшеницы, брокколи и некоторых других продуктов питания содержится вещество спермидин, которое увеличивает продолжительность жизни, останавливая старение на клеточном уровне. Подробнее об этом рассказали иммунологи Катя Саймон и Гада Альсалех, пишет Daily Mail.

По словам Альсалех, испытания спермидина проводились только на червях и мышах, но полученные результаты уже названы многообещающими. Эксперт полагает, что вещество повышает фертильность, улучшает сон, укрепляет здоровье кишечника, сердца, мозга, а также делает кожу более эластичной.

В свою очередь, Саймон уточнила, что широкое применение спермидина объясняется тем, что вещество участвует в процессе обновления клеток. По ее словам, спермидин содержится во всех живых тканях, но с возрастом его количество снижается, из-за этого замедляется регенерация организма на внутриклеточном уровне и начинается старение.

Иммунологи полагают, что этот процесс можно остановить или затормозить, если насытить клетки спермидином. Правда, по словам Альсалех, вещество лучше усваивается, если поступает в организм с продуктами питания. Наибольшее его количество содержится в зародышах пшеницы, выдержанных сырах, грибах шиитаке, а также в зеленом перце и брокколи.

Ранее диетолог Полина Журавлева перечислила продукты, которые ускоряют старение. По ее словам, главными провокаторами преждевременного старения являются сахар, трансжиры и алкоголь.

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