Брата Дурова объявили в розыск во Франции

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Николая Дурова, брата основателя Telegram Павла Дурова, объявили в розыск во Франции. Об этом сообщает Politico со ссылко на административные документы.

«В марте французские власти выдали ордера на арест генерального директора Telegram Павла Дурова и его брата-соучредителя Николая», — говорится в материале.

Согласно документам, французские правоохранительные органы начали тайное расследование по Telegram на несколько месяцев раньше, чем было известно. Уточняется, что дело связано с отказом Telegram сотрудничать с полицией в расследовании сексуального насилия над детьми.