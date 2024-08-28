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28.08.2024, 17:10

Предполагаемая мать троих детей Дурова подала на него иск в Швейцарии

Новости Мира 0 402

Называющая себя матерью детей Павла Дурова Ирина Болгар подала на него иск в Швейцарии. Женщина обвинила Дурова в "применении физического насилия" к ее ребенку, передает NUR.KZ со ссылкой на DW.

Фото: instagram.com/missbolgar
Фото: instagram.com/missbolgar
Как сообщает Telegram-канал DW, Болгар обвинила создателя Telegram в "применении физического насилия" к ее ребенку и подала иск в швейцарский суд.

Несмотря на то, что иск был подан в марте 2023 года, известно о нем стало только сейчас.

Ирина Болгар, по данным издания, заявила, что Дуров якобы с 2021 по 2022 год пять раз "применил физическое насилие" к их младшему сыну 2017 года рождения. Это насилие, как пишет издание со ссылкой на слова женщины, привело к сотрясению мозга мальчика и проблемам со сном.

В качестве доказательств Болгар позже показала следствию переписки с Дуровым, а также справку от врача, датируемую апрелем 2023 года, где и сообщается, что у ее сына нарушен сон и выросла тревожность.

Ирина Болгар, по данным издания, также подала гражданский иск по вопросу опеки над общими детьми. И суд принял решение в ее пользу, так как Павел Дуров на прениях не присутствовал.

Позиция самого Дурова в разбирательстве с Болгар остается неизвестной, сообщает издание.

Ранее мы писали о том, что Ирина Болгар, называющая себя матерью троих детей Павла Дурова, опубликовала в своем Instagram новый пост со своей версией истории романа с основателем Telegram.

Тогда сообщалось, что с Павлом Дуровым она познакомилась в 2012 году. В 2013 году, по ее словам, они стали "жить вместе как пара" в Санкт-Петербурге, где и родились трое ее детей.

Напомним, Павел Дуров был арестован в аэропорту Ле-Бурже в Париже 24 августа. Сообщается, что ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Задержание основателя мессенджера Telegram ранее прокомментировал миллиардер Илон Маск, а также американский журналист Такер Карлсон, который назвал подобные действия властей "живым предупреждением всем владельцам платформ, которые не желают цензурировать правду".

С заявлением выступила и команда мессенджера. В компании заявили, что их генеральному директору нечего скрывать.

Позже о задержании бизнесмена высказался президент Франции Эммануэль Макрон. Он заявил, что решение об аресте основателя Telegram Павла Дурова не является политическим.

В понедельник, 26 августа, прокуратура Парижа сделала заявление - дело против Дурова было открыто 8 июля, ему предъявлено обвинение в 12 преступлениях.

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