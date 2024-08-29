Появились новые подробности задержания Дурова во Франции

Основателю "Вконтакте" и Telegram Павлу Дурову изменили статус - прекратили его содержание под стражей в полиции. Однако это не означает, что дело в отношении него прекращено. Статус бизнесмена изменен с целью его первичного допроса и возможного предъявления обвинения, передает Tengrinews.kz со ссылкой на BFMTV .

Фото: instagram.com/durov

Павла Дурова, задержанного в Париже по подозрению в бездействии против распространения криминального контента в социальной сети Telegram, в среду доставили в суд для предъявления обвинения. Его подозревают в совершении двенадцати преступлений, связанных с организованной преступностью.

Французская прокуратура освободила Дурова из-под стражи для допроса и предъявления обвинения, однако мера пресечения вновь может измениться в ходе следствия.

Основателя Telegram арестовали в рамках судебного расследования по поводу его отказа "передать информацию, необходимую для перехвата, разрешенного законом", соучастие в правонарушениях и преступлениях, организованных на платформе (торговля наркотиками, детская порнография, мошенничество и отмывание денег организованными бандами)" .

Расследование поручено Центру по борьбе с цифровой преступностью (C3N) и Национальному управлению по борьбе с мошенничеством (Онаф) Франции.