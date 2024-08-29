В ЕС проверяют, не занижает ли Telegram число пользователей

Технический орган Евросоюза проверяет, не занижает ли Telegram число своих пользователей в ЕС. Возможно, мессенджер делает это, чтобы не модерировать контент и не выдавать данные Еврокомиссии, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Financial Times и DW .

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Проверкой занимается объединенный исследовательский центр - служба науки и информации Европейской комиссии.

В феврале Telegram отчитался, что у него 41 миллион ежемесячных пользователей в Европейском союзе. Согласно закону ЕС мессенджер должен был представить обновленные данные в августе, однако не сделал это, ограничившись заявлением, что его месячная аудитория в Евросоюзе "значительно меньше 45 миллионов".

В Брюсселе подозревают, что проверка покажет превышение указанного порога.

Согласно новому закону ЕС о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA), который вступил в силу в феврале, онлайн-платформы и социальные сети, у которых больше 45 миллионов ежемесячных пользователей в Евросоюзе, должны, во-первых, модерировать у себя нелегальный и опасный для пользователей контент, а также дезинформацию, а во-вторых, обязаны по запросу предоставлять Еврокомиссии свои данные. Эксперты подозревают, что руководство Telegram намеренно занижало число своих пользователей в Евросоюзе, чтобы не подпасть под эти правила, пишет Financial Times.

Ранее Евросоюз также начал расследования в отношении сервиса микроблогов X и платформы TikTok по подозрению в нарушении требований DSA. Кроме того, проверка проводится в отношении Meta, материнской компании соцсети Facebook.

Проверка в отношении Telegram в масштабах всего ЕС проводится на фоне задержания во Франции его основателя Павла Дурова.

Создателя популярного в мире приложения арестовали по подозрению в совершении 12 преступлений. Из этих 12 преступлений обвинения предъявлены по шести, в том числе в "соучастии в распространении в организованной группе изображений несовершеннолетних детского порнографического характера" и "соучастии в незаконном обороте наркотиков".

28 августа Дурова отпустили под залог в 5 миллионов евро, но запретили покидать страну.

Ранее в ответ на обвинения, выдвинутые против своего руководителя, Telegram гарантировал, что приложение "соответствует законодательству ЕС", в частности DSA, европейскому закону, устанавливающему правила для крупных платформ, включая использование инструментов модерации.