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29.08.2024, 13:13

Telegram могут удалить из App Store: что это значит для пользователей и как подготовиться

Новости Мира 0 399

На фоне последних судебных решений против Telegram появляется информация, что популярное приложение может быть удалено из App Store. Если это произойдет, существует вероятность автоматического удаления Telegram с устройств Apple, что вызывает тревогу у миллионов пользователей по всему миру. Tengri Life рассказывает, как избежать исчезновения мессенджера со смартфона.

Фото: depositphotos.com / dimarik
Фото: depositphotos.com / dimarik

Что случилось?

Telegram, как одно из наиболее популярных приложений для обмена сообщениями, столкнулся с рядом юридических проблем в различных странах. В некоторых случаях эти судебные разбирательства привели к временным блокировкам или ограничениям доступа к приложению. В свете последних событий у пользователей возникло предположение, что Apple может удалить Telegram из App Store в случае соответствующего судебного решения. Такое развитие событий теоретически может привести к автоматическому удалению приложения с устройств Apple, что явится серьезным ударом для пользователей, которые зависят от Telegram в повседневной коммуникации.

Вероятность удаления

Многие эксперты сходятся во мнении, что вероятность автоматического удаления Telegram с устройств Apple остается маловероятной. Однако риск все же существует, и в подобных ситуациях лучше быть подготовленным. Возможность автоматического удаления приложений с устройств возникает в том случае, если приложение удалено из App Store и существует политика, требующая удаления программы с устройства, чтобы она соответствовала новым условиям использования.

Как подготовиться?

Чтобы избежать потенциальных проблем, пользователям рекомендуется принять меры предосторожности. Одним из способов защитить Telegram от автоматического удаления является изменение настроек на вашем устройстве. Вот пошаговая инструкция, как это сделать:

  • Откройте "Настройки" на вашем устройстве;
  • Перейдите в раздел "Экранное время";

  • Нажмите на "Контент и конфиденциальность".

  • Смахните ползунок в строке "Контент и конфиденциальность", если он не был активирован ранее;

  • Перейдите в раздел "Покупки в iTunes и App Store";
  • Найдите пункт "Удаление приложений" и выберите "Не разрешать".

Эти простые шаги помогут защитить Telegram на вашем устройстве, даже если оно будет удалено из App Store.

Ранее замглавы Федерального ведомства по охране конституции Германии (BfV) Зинан Зелен обвинил Telegram в недостаточной готовности к сотрудничеству.

Напомним, основателя Telegram задержали в рамках судебного расследования по поводу его отказа "передать информацию, необходимую для перехвата, разрешенного законом", соучастия в правонарушениях и преступлениях, организованных на платформе (торговля наркотиками, детская порнография, мошенничество и отмывание денег организованными бандами).

Расследование поручено Центру по борьбе с цифровой преступностью и Национальному управлению по борьбе с мошенничеством Франции.

В среду, 28 августа, Дурова доставили в суд для предъявления обвинения.

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