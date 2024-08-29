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29.08.2024, 14:17

Казахстанцам потребуется электронное разрешение для поездки в Таиланд

Новости Мира 0 438

Таиланд введет систему электронных разрешений на въезд (ETA) для граждан Казахстана с 2025 года, передает Tengri Travel.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Как сообщает VisasNews, с 2025 года граждане Казахстана, как и граждане других стран, освобожденных от визового режима, должны будут получать электронное разрешение на въезд (ETA) для посещения Таиланда. Министерство иностранных дел Таиланда объявило о том, что активно работает над внедрением этой системы, которая станет важным инструментом для отслеживания и контроля передвижения иностранных граждан на территории страны.

Введение системы ETA будет происходить поэтапно. Ожидается, что пилотный запуск состоится в декабре 2024 года, а полное внедрение системы запланировано на июнь 2025 года. Заявки на получение ETA можно будет подавать через электронный портал виз (e-Visa) по адресу: thaievisa.go.th.

Гражданам Казахстана, планирующим поездки в Таиланд по безвизовому режиму, нужно будет заранее получить одобренное ETA. Это правило будет действовать для всех видов въезда: по воздуху, морем или сухопутным путем. Электронное разрешение нужно будет запрашивать на каждую поездку отдельно (разовая виза), и оно будет предоставляться бесплатно.

Обладатели ETA смогут использовать автоматические пропускные пункты на иммиграционных контролях, используя QR-код на своем разрешении. Однако дипломатические паспорта, официальные паспорта, пропуски ООН и приграничные пропуска будут освобождены от требования наличия ETA.

Введение ETA аналогично существующим системам в США (ESTA), Канаде (AVE), Южной Корее (K-ETA) и других странах. Система призвана упростить процесс въезда для туристов и деловых путешественников, а также усилить контроль за перемещением иностранных граждан. Министр иностранных дел Таиланда Марис Сангиямпонгса подчеркнул, что ETA станет важным инструментом для улучшения безопасности и управления потоками туристов.

К слову, новый рейс между столицей Казахстана и одним из самых популярных туристических направлений Юго-Восточной Азии – островом Пхукет запустится уже этой осенью.

Напомним, правительство Казахстана утвердило соглашение о безвизовом режиме с Таиландом. Благодаря новому безвизовому режиму путешественники из Казахстана и других стран могут въезжать в Таиланд без необходимости получения визы до или после прибытия.

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