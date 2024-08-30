Врач назвала повседневные привычки, убивающие почки

Некоторые повседневные привычки человека могут оказать серьезное негативное влияние на здоровье его почек. Об этом изданию РИАМО рассказала врач-нефролог Танзила Сагова, передает Tengri Life .

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Одная из таких привычек - чрезмерное потребление соли, которое может привести к повышению артериального давления, что плохо сказывается на почках.

"Высокое кровяное давление является одной из основных причин хронической болезни почек. ВОЗ рекомендует употреблять не более 2000 миллиграммов натрия в день, а это меньше 5 граммов соли в день, то есть чуть меньше чайной ложки. Не забываем, что продукты, которые мы употребляем ежедневно, уже содержат соль в составе", - предупредила врач.

Недостаточное потребление воды - еще одна привычка, которая может негативно отразиться на состоянии почек. ВОЗ рекомендует пить чистую воду из расчета 30 миллилитров на 1 килограмм веса. Причем потребность в воде увеличивается в жаркое время года, при повышенных нагрузках и некоторых патологических состояниях (ОРВИ, диарея).

По словам врача, у людей, злоупотребляющих алкогольными напитками, заболевания почек и мочевыводящих путей развиваются намного чаще в связи с токсическим влиянием этанола и его метаболитов. При этом считается, что почкам вредят не только крепкие алкогольные напитки, но и слабоалкогольная продукция, в частности пиво или алкогольные энергетики.

Курение также негативно влияет на здоровье почек. Оно вызывает сужение кровеносных сосудов, и, как следствие, снижает приток крови к почкам. Это может привести к ухудшению их функции и увеличивает риск развития хронической болезни почек.

Кроме того, как отметила специалист, работу почек могут нарушать некоторые лекарства и добавки. Речь, в первую очередь, идет о нестероидных противовоспалительных средствах.

Также Сагова обратила внимание на такую привычку, как несвоевременное опорожнение мочевого пузыря. Если опорожнять мочевой пузырь не регулярно, это может стать причиной развития инфекций мочевыводящих путей, что также может привести к поражению почек. Поэтому необходим принудительный, если потребуется, режим мочеиспусканий не реже одного раза в три часа.