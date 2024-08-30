18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
481.63
534.46
5.28
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
29.08.2024, 20:54

Врач назвала повседневные привычки, убивающие почки

Новости Мира 0 612

Некоторые повседневные привычки человека могут оказать серьезное негативное влияние на здоровье его почек. Об этом изданию РИАМО рассказала врач-нефролог Танзила Сагова, передает Tengri Life.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Одная из таких привычек - чрезмерное потребление соли, которое может привести к повышению артериального давления, что плохо сказывается на почках.

"Высокое кровяное давление является одной из основных причин хронической болезни почек. ВОЗ рекомендует употреблять не более 2000 миллиграммов натрия в день, а это меньше 5 граммов соли в день, то есть чуть меньше чайной ложки. Не забываем, что продукты, которые мы употребляем ежедневно, уже содержат соль в составе", - предупредила врач.

Недостаточное потребление воды - еще одна привычка, которая может негативно отразиться на состоянии почек. ВОЗ рекомендует пить чистую воду из расчета 30 миллилитров на 1 килограмм веса. Причем потребность в воде увеличивается в жаркое время года, при повышенных нагрузках и некоторых патологических состояниях (ОРВИ, диарея).

По словам врача, у людей, злоупотребляющих алкогольными напитками, заболевания почек и мочевыводящих путей развиваются намного чаще в связи с токсическим влиянием этанола и его метаболитов. При этом считается, что почкам вредят не только крепкие алкогольные напитки, но и слабоалкогольная продукция, в частности пиво или алкогольные энергетики.

Курение также негативно влияет на здоровье почек. Оно вызывает сужение кровеносных сосудов, и, как следствие, снижает приток крови к почкам. Это может привести к ухудшению их функции и увеличивает риск развития хронической болезни почек.

Кроме того, как отметила специалист, работу почек могут нарушать некоторые лекарства и добавки. Речь, в первую очередь, идет о нестероидных противовоспалительных средствах.

Также Сагова обратила внимание на такую привычку, как несвоевременное опорожнение мочевого пузыря. Если опорожнять мочевой пузырь не регулярно, это может стать причиной развития инфекций мочевыводящих путей, что также может привести к поражению почек. Поэтому необходим принудительный, если потребуется, режим мочеиспусканий не реже одного раза в три часа.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Слова Димаша Кудайбергена вызвали скандал на музыкальном конкурсе в КитаеНовости Казахстана
28.07.2024, 10:50 0
Назарбаева лишили еще одного статусаНовости Казахстана
24.07.2024, 17:55 0
4 млн тенге предложила авиакомпания FlyArystan маме 12-летней девочки, которую не пустили в самолетНовости Казахстана
09.08.2024, 20:17 0
«Отбасы банк» хочет привлечь к ответственности тех, кто использовал пенсионные выплаты на лечение зубов не по назначениюНовости Казахстана
25.07.2024, 19:27 0
Экономист: девальвация в Казахстане неизбежнаНовости Казахстана
02.08.2024, 09:24 0

Последние комментарии

< >
Жительница Актау оформила подъезд в национальном стиле
Строгоff → Красочно, ярко, красиво!
Казахстан хочет экспортировать ГСМ за рубеж
Pluto 9701 → И снова слова бла бла бла хочет хочет, а может?
«Все бросаю и переезжаю»: казахстанец снимает атмосферные ролики об Актау
fox1167 → Поддерживаю! Вааааще фигня какая-то стала
Жительница Актау оформила подъезд в национальном стиле
Coffee → Это очень красиво!
«Все бросаю и переезжаю»: казахстанец снимает атмосферные ролики об Актау
Ingul → Уважаемая "Лада", вы заметили на сколько меньше стало посетителей на вашем сайте после того, как вы поменяли его формат? Или теперь общественное мнение никого не интересует?