Адвокат рассказал, какой срок грозит Павлу Дурову

Основателю соцсетей "ВКонтакте" и Telegram Павлу Дурову грозит не более 10 лет тюрьмы, потому что в отличие от США, во Франции наказания не могут суммироваться. Об этом заявил РИА Новости французский адвокат по уголовным делам Дэвид Либескинд, передает Tengrinews.kz .

Кадр видео из соцсети X

"Павлу Дурову грозит максимум 10 лет тюремного заключения, поскольку во Франции, в отличие от США, приговоры не могут суммироваться. Из всех преступлений и правонарушений, в совершении которых он подозревается, наиболее серьезными являются незаконный оборот наркотиков в составе организованной группы, максимальное наказание за который составляет 10 лет тюремного заключения", - сказал адвокат.

По его словам, Дуров имеет право свободно перемещаться по территории Франции, несмотря на судебный контроль, теоретически он может даже летать в заморские территории.

"Он имеет полное право свободно передвигаться по территории Франции при условии, что он выполняет свои обязанности по судебному надзору, поскольку он обязан отмечаться в полиции два раза в неделю. Теоретически он может даже летать на внутренних рейсах Франции, в том числе на заморские территории, если иное не указано в его судебном надзоре", - заявил Либескинд.

При этом судебный надзор может длиться все время расследования, что для уголовных дел во Франции часто занимает три или четыре года.

"Как правило, во Франции уголовные расследования длятся три или четыре года, максимального срока не существует, судья регулярно будет вызывать его на допрос", - отметил адвокат.

Собеседник агентства добавил, что Дуров может продолжать работать и руководить Telegram, поскольку судебный надзор во Франции не предусматривает ограничений на компьютеры, телефоны и интернет.

Павла Дурова задержали 24 августа в парижском аэропорту Ле-Бурже, куда он прилетел на своем частном самолете из Баку. Миллиардеру предъявили целый ряд обвинений, в основном в бездействии на фоне использования его платформы для незаконной деятельности - включая торговлю наркотиками, распространение детской порнографии, а также в отказе о предоставлении данных о пользователях представителям закона.

По мнению адвокатов и сотрудников Telegram, абсурдно обвинять владельца в преступлениях, которые совершали другие пользователи.

Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Владелец соцсети X Илон Маск призвал освободить основателя Telegram заявив, что свобода слова в Европе находится под угрозой. Дурова поддержал министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Жаслан Мадиев.

Вечером 28 августа Дурова отпустили под залог в пять миллионов евро. Ему запрещено покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.