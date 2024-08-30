Перейдет в европейский клуб? Криштиану Роналду сделал заявление

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду намекнул на возможность своего перехода в один из европейских клубов для участия в Лиге чемпионов, передает Tengri Sport.
Об этом 39-летний португалец заявил после получения награды как лучшему бомбардиру в истории турнира.
"Эта награда имеет для меня огромное значение. Лига чемпионов - это важнейший турнир для любого футболиста, и я был рад быть его частью. Все эти рекорды и победы - особенные моменты в моей карьере.
У меня остались замечательные воспоминания о Лиге чемпионов. Возможно, в будущем я снова приму участие в этом турнире", - сказал Роналду во время жеребьевки Лиги чемпионов.
Криштиану сейчас выступает за "Аль-Наср", с которым у него действует контракт до 2025 года. В Европе он играл за лиссабонский "Спортинг", английский "Манчестер Юнайтед", мадридский "Реал" и туринский "Ювентус".
Комментарии0 комментарий(ев)