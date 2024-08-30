Перейдет в европейский клуб? Криштиану Роналду сделал заявление

Об этом 39-летний португалец заявил после получения награды как лучшему бомбардиру в истории турнира.

"Эта награда имеет для меня огромное значение. Лига чемпионов - это важнейший турнир для любого футболиста, и я был рад быть его частью. Все эти рекорды и победы - особенные моменты в моей карьере.

У меня остались замечательные воспоминания о Лиге чемпионов. Возможно, в будущем я снова приму участие в этом турнире", - сказал Роналду во время жеребьевки Лиги чемпионов.