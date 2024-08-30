Сборная Казахстана по волейболу сидя обыграла команду Франции на Паралимпиаде

В первом матче группового этапа XVII летних Паралимпийских игр сборная Казахстана по волейболу сидя уверенно начала свое выступление с убедительной победы над командой Франции, передает «Голос народа» со ссылкой на Минтуризма и спорта РК.
Казахстанская команда выиграла матч со счетом 3:0.
Напомним, что сборная Казахстана находится в группе «А», где ей предстоит также встретиться с командами Боснии и Египта.
Всего в соревнованиях по волейболу сидя участвуют 8 команд, разделенных на две группы. В группе «B» соревнуются сборные Ирана, Украины, Бразилии и Германии.
Следующая игра казахстанской сборной состоится 31 августа в 17:00 по времени Астаны.
Напомним, в этот же день еще одна казахстанская спортсменка стартовала с победы на Паралимпиаде в Париже. В весовой категории до 52 кг (класс К44) по паратхэквондо Милана Красавцева вышла в четвертьфинал.
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