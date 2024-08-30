Сборная Казахстана по волейболу сидя обыграла команду Франции на Паралимпиаде

В первом матче группового этапа XVII летних Паралимпийских игр сборная Казахстана по волейболу сидя уверенно начала свое выступление с убедительной победы над командой Франции, передает « Голос народа » со ссылкой на Минтуризма и спорта РК.

Фото: пресс-служба министерства туризма и спорта РК

Казахстанская команда выиграла матч со счетом 3:0.

Напомним, что сборная Казахстана находится в группе «А», где ей предстоит также встретиться с командами Боснии и Египта.

Всего в соревнованиях по волейболу сидя участвуют 8 команд, разделенных на две группы. В группе «B» соревнуются сборные Ирана, Украины, Бразилии и Германии.

Следующая игра казахстанской сборной состоится 31 августа в 17:00 по времени Астаны.

Напомним, в этот же день еще одна казахстанская спортсменка стартовала с победы на Паралимпиаде в Париже. В весовой категории до 52 кг (класс К44) по паратхэквондо Милана Красавцева вышла в четвертьфинал.