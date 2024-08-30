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30.08.2024, 08:51

Врач позволил 13-летней дочери просверлить отверстие в черепе пациента

Новости Мира 0 1 155

В Австрии хирург позволил несовершеннолетней дочери провести часть операции, передает Lenta.ru

Фото: Zoshua Colah / Unsplash
Фото: Zoshua Colah / Unsplash

Нейрохирург из Австрии разрешил 13-летней дочери прооперировать пациента, которого госпитализировали после серьезной черепно-мозговой травмы. Об этом сообщает Kronen Zeitung.

В январе 2024 года 33-летнего Грегора Р. экстренно привезли в Университетскую больницу города Граца вертолетом после травмы, которую он получил во время работ по валке леса. Мужчину доставили в операционную без сознания. Несмотря на срочность и опасность хирургического вмешательства, врач привел в операционную несовершеннолетнюю дочь-подростка и позволил ей провести часть операции. В частности, она беспрепятственно просверлила отверстие в черепе. Операция прошла штатно, и спустя некоторое время пациента выписали.

В апреле в прокуратуру Граца поступила анонимная жалоба. Неизвестный сообщал о случившемся в больнице и просил принять меры. Расследование подтвердило его слова. После этого бывшего пациента вызвали для дачи показаний и сообщили, что он является свидетелем по делу. Лишь в этот момент он узнал, что его помогала оперировать несовершеннолетняя дочь хирурга. Больница не уведомила его о происшествии даже после начала расследования.

Сам нейрохирург и один из его ассистентов были уволены после того, как случай получил огласку. Грегор Б. и его адвокат планируют подать иск против больницы и потребовать компенсации ущерба. Мужчина до сих пор не вернулся к работе после перенесенной травмы и операции, однако неизвестно, связано ли это с качеством медицинской помощи.

Ранее сообщалось, что в США гастроэнтеролог забыл надеть слуховой аппарат при проведении как минимум одной колоноскопии, в связи чем не слышал криков пациентки от боли. Врач получил дисциплинарное взыскание и был отстранен от дальнейшего проведения операций.

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