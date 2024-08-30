Рыцарь с саблей напал на прохожих

В Москве мужчина напал на случайных прохожих с саблей, передает Liter.kz со ссылкой на Telegram-канал Baza .

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56-летний Михаил вышел на охоту за женщинами к дому на Пятницком шоссе. Ему попалась компания ребят, среди которых ему особенно понравилась одна девушка. Пикапер достал саблю из ножен, стал угрожать молодым людям и звать девушку к себе.

Ребята обезвредили Михаила, попав в голову бутылкой, и передали его в руки полиции.

На мужчину возбуждено дело по статье “Хулиганство”.