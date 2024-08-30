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30.08.2024, 13:17

Эксперт рассказал, почему 60-летний Брэд Питт выглядит на 30

Новости Мира 0 357

Голливудский актер 60-летний Брэд Питт, который по меркам многих стран уже дедушка, выглядит получше некоторых внуков. В чем секрет его молодости и не скрывается ли за цветущей внешностью мастерство врачей, рассказал эксперт, сообщает Zakon.kz.

Фото: Instagram/bradpittofflcial
Фото: Instagram/bradpittofflcial

В беседе с Aif.ru российский пластический хирург Артем Крамаренко отметил: убеждение о том, что хорошо выглядеть в зрелом возрасте можно только с помощью пластических операций – ошибочно.

"Это не так. Пример тому – звезды Брэд Питт, Дэвид Бэкхем, Мэтью Макконахи и другие. Все они выглядят значительно моложе своего возраста, но следов пластики ни у одного из них не видно. Скорее всего, внешность актеров – сочетание хорошей генетики, здорового образа жизни, строгой диеты, физической нагрузки и косметических процедур – уколов красоты и аппаратной косметологии", – уверен доктор.

Он пояснил, что говоря о "следах пластики", специслиаты подразумевают осложнения операций – асимметрию лица, образование келоидных рубцов, гиперпигментацию кожи. Если вмешательство проведено грамотно, даже опытный хирург заметит следы только при очном осмотре.

"Также те, кто говорит, что Брэд Питт в 60 лет выглядит на 30, видят его только на экране кинотеатров, телевизоров и на обложках модных журналов. Нужно понимать, что омолодить могут не только пластические хирурги, но и гримеры, осветители и специалисты по технологии "цифрового макияжа". Даже в репортажах с красных дорожек кинофестивалей (на которые звезды выходят также после тщательной подготовки бригадой стилистов и гримеров) видно, что актеры хоть и выглядят моложе своего возраста, но все-таки остаются в его разумных границах", – пояснил хирург.

Он добавил, что в любом случае знаменитости, которые хорошо выглядят без явных следов пластики, – прекрасный пример, чтобы вести здоровый образ жизни и заниматься спортом. Ведь внешность зачастую – красноречивое отражение внутреннего состояния организма.

Ранее 85-летний актер Джон Войт, отец Анджелины Джоли, публично призвал Брэда Питта помириться с его дочерью ради детей. Звездная пара распалась восемь лет назад, но до сих пор продолжают конфликтовать и выяснять отношения в суде.

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