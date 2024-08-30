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30.08.2024, 15:46

Ученые выяснили, какая область человеческого мозга отвечает за любовь: результаты удивили

Новости Мира 0 352

Ученые Университета Аалто в Финляндии обнаружили область мозга, отвечающую за любовь, сообщает Zakon.kz.

Фото: pixabay
Фото: pixabay

Результаты исследования, опубликованные в журнале Cerebral Cortex, предоставляют наиболее полное на сегодня представление о мозговой активности, связанной с различными типами любви.

"В ходе исследования мы использовали функциональную магнитно-резонансную томографию (фМРТ) для измерения активности мозга 55 участников. Им предлагали представить различные сценарии, связанные с шестью типами любви, включая родительскую, романтическую любовь, любовь к друзьям, незнакомцам, домашним животным и природе", – рассказали ученые.

Анализ данных показал, что модель активации любви генерируется в социальных ситуациях в базальных ганглиях, средней лобной борозде, предклинье (участок теменной доли) и височно-теменном узле по бокам затылка. При этом наибольшую активность мозга вызывает родительская любовь к детям, в частности, в области полосатого тела.

Причем активность мозга зависела не только от близости объекта любви, но и от его типа. Например, любовь к природе активировала систему вознаграждения и визуальные области мозга, но не социальные области, в отличие от межличностной любви. Также выявлено, что сострадательная любовь к незнакомцам вызывает меньшую активацию мозга по сравнению с любовью к близким.

Удивительным оказалось и то, что реакции мозга владельцев домашних животных на любовь к своим питомцам были более интенсивными в областях, связанных с социальным познанием, чем у тех, у кого нет домашних животных. Этот факт указывает на глубокую связь между людьми и их питомцами на нейронном уровне.

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