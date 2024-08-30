Взрыв на заводе по производству взрывчатки произошел в Германии

В Германии произошел взрыв на территории оборонного предприятия, передает Tengrinews.kz со ссылкой на газету Bild .

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Немецкое издание сообщило, что в городе Тройсдорф (Северный Рейн-Вестфалия) в 9:32 по местному времени поступило сообщение о промышленной аварии. Пожарные обнаружили на месте двух раненых работников. Остальные успели самостоятельно покинуть здание. Раненых доставили в ближайшие больницы на вертолете.

По предварительным данным, взрыв прогремел на территории предприятия Diehl Defense, специализирующегося на производстве взрывчатых веществ.

"Пострадавшее здание было значительно повреждено в результате происшествия, поэтому наши экстренные службы больше не могли в него войти", - сообщил начальник пожарной охраны.

Следствие пока придерживается версии, что это была производственная авария.

Напомним, что 29 июля на химическом заводе BASF в Германии произошел взрыв, в котором пострадали 14 человек.